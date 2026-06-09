Governo do México apresentou um carro elétrico que custa cerca de 7500 euros

O Governo do México apresentou o seu primeiro protótipo de carro elétrico nacional, num evento orientado pela Presidente Claudia Sheinbaum. O carro é simples, barato e chega uma mensagem política clara.

O México acaba de dar um passo importante no universo dos veículos elétricos. A startup governamental Olinia revelou o seu primeiro protótipo, o Olinia Uno, numa cerimónia realizada num hangar da Força Aérea Mexicana, a norte da Cidade do México.

A Presidente Claudia Sheinbaum entrou no palco ao volante do veículo, num gesto carregado de simbolismo industrial.

O carro tem lugar para seis pessoas, foi concebido para uso urbano e custa cerca de 150.000 pesos mexicanos (o equivalente a cerca de 7500 euros). As entregas estão previstas para o verão de 2027.

Em julho será apresentado o protótipo do Olinia Cargo, uma versão pickup para uso comercial.

Entretanto, o Governo mexicano planeia instalar entre 2000 e 3000 postos de carregamento na Cidade do México e nos estados vizinhos do México e Puebla até ao final do próximo ano.

Feito para as cidades do México

O Olinia Uno não ambiciona competir com a Tesla nem com a BYD. Aliás, a velocidade máxima é de 50 km/h, colocando este elétrico na categoria dos veículos de baixa velocidade, pensados para percursos curtos em zonas urbanas densas.

Com estas características, pode substituir frotas de táxi e ser alternativa ao automóvel a combustão em cidades com problemas crónicos de qualidade do ar.

A bateria é de 14,7 kWh e oferece uma autonomia superior a 125 quilómetros por carga. Um detalhe relevante para o mercado a que se destina é que pode ser carregado numa tomada doméstica comum, sem necessidade de infraestrutura dedicada.

A Olinia apresentou os custos operacionais como um dos principais argumentos de venda. Segundo os dados divulgados no evento, o custo por quilómetro é de aproximadamente 0,49 pesos (o equivalente a cerca de 0,024 euros), face aos 2,40 pesos (o equivalente a cerca de 0,12 euros) de um veículo a gasolina equivalente.

Para um condutor urbano diário, isso pode representar uma poupança anual superior a 50.000 pesos (o equivalente a cerca de 2500 euros), um argumento difícil de ignorar em mercados onde o rendimento disponível é limitado.

Engenharia nacional com colaboração internacional

O projeto nasceu de 18 meses de trabalho conjunto entre o Instituto Politécnico Nacional, o Instituto Tecnológico Nacional do México e especialistas da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Alemanha.

Atualmente, 50% dos componentes são de origem nacional, com um objetivo de atingir 75% de integração doméstica até 2030.

Durante muito tempo, falou-se do México como um país destinado apenas a produzir o que outros imaginaram. A Olinia é a prova de que o México pode ir muito mais longe.

Afirmou Sheinbaum, perante dezenas de engenheiros e designers envolvidos no projeto.

Carro elétrico vai chegar às ruas do México?

A questão central procura perceber se a Olinia conseguirá escalar o seu carro elétrico. Afinal, o projeto tem apoio governamental, mas não tem infraestrutura de produção consolidada e o prazo de 2027 deixa margem para atrasos.

A indústria automóvel mexicana está historicamente estruturada em torno de fábricas de montagem de marcas estrangeiras, não de marcas nacionais. De facto, a última tentativa séria de um automóvel de design mexicano foi o desportivo Mastretta MXT, que chegou a produção limitada em 2011 antes de desaparecer.

Contudo, a ambição da Olinia é mais modesta, uma vez que não pretende construir uma marca global, mas colocar um veículo elétrico barato e funcional nas ruas mexicanas, desenvolvido com engenharia local, a um preço que nenhum carro elétrico a bateria importado consegue igualar.