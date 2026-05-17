Apple Watch Series 12: o que já se sabe sobre o próximo relógio da Apple

A Apple deverá apresentar o novo Apple Watch Series 12 já em setembro, mantendo a tradição anual da marca. Apesar de ainda existirem poucos detalhes oficiais, começam a surgir informações sobre aquilo que poderá mudar na próxima geração do relógio inteligente.

Segundo informações partilhadas por analistas, leaks e opinion makers, o novo modelo deverá manter grande parte da linguagem visual introduzida nas versões anteriores, mas com melhorias internas focadas sobretudo na saúde, autonomia e inteligência artificial.

Portanto, não se espera nenhuma surpresa no design destes dispositivos. Não, nem um modelo "redondo",

Design deverá manter-se praticamente inalterado

Os rumores apontam para uma continuidade do design atual, sem uma revolução estética significativa. Depois da reformulação introduzida nas gerações mais recentes, a Apple parece optar por um refinamento do conceito já existente, apostando em otimizações internas em vez de mudanças visuais profundas.

Ainda assim, poderão existir pequenos ajustes na construção, espessura ou aproveitamento do espaço interno, especialmente para acomodar uma bateria maior e novos sensores.

Saúde e autonomia continuam a ser prioridade

Um dos focos da Apple deverá continuar a ser a monitorização da saúde. Há indicações de que a empresa está a trabalhar em novos sensores biométricos para melhorar o acompanhamento físico e médico dos utilizadores. ￼

Ao mesmo tempo, a autonomia poderá finalmente receber melhorias mais visíveis. Algumas fugas de informação sugerem que a Apple terá colocado de lado a ideia de integrar Touch ID no relógio para libertar espaço interno para baterias de maior capacidade.

Esta decisão poderá responder a uma das críticas mais frequentes feitas ao Apple Watch, a necessidade de carregamentos quase diários.

watchOS e inteligência artificial terão maior protagonismo

O futuro Apple Watch Series 12 deverá chegar com uma nova versão do watchOS e com maior integração das funcionalidades de inteligência artificial da Apple.

Os rumores indicam que a empresa quer transformar a aplicação Saúde numa espécie de assistente pessoal de bem-estar, capaz de analisar dados do utilizador e fornecer recomendações mais inteligentes e personalizadas.

Além disso, espera-se uma integração mais profunda com o ecossistema Apple Intelligence, anunciado recentemente pela empresa.

Apresentação deverá acontecer em setembro

Embora a Apple ainda não tenha confirmado qualquer detalhe, tudo aponta para que o novo relógio seja apresentado juntamente com a próxima geração do iPhone, durante o habitual evento de setembro.

Até lá, deverão continuar a surgir mais fugas de informação sobre o Apple Watch Series 12, especialmente relacionadas com sensores de saúde, bateria e funcionalidades baseadas em IA.