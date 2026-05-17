Tem painéis solares? Saiba como os deve lavar

Lavar painéis solares em casa é relativamente simples, mas há cuidados importantes para evitar danos e garantir segurança.

Antes de mais, não se deve lavar em excesso, estar constantemente a sujeitar o material a uma lavagem, também não é salutar.

Quando vale a pena lavar?

Na maioria dos casos, a chuva ajuda bastante. Mas convém lavar quando houver:

Poeira acumulada

Pólen

Fezes de aves

Folhas ou lama

Marcas de água ou poluição

Queda visível de produção energética

Em Portugal, normalmente uma limpeza 1 a 2 vezes por ano é suficiente, dependendo da zona onde vive.

Como lavar corretamente

Não é difícil. Contudo, o ideal é fazer a limpeza cedo de manhã ou ao final do dia. Deve garantir que os painéis estão frios.

No processo de limpeza, deve-se usar água limpa, preferencialmente morna ou desmineralizada. Para retirar o pó e outros elementos, deve utilizar uma esponja macia ou escova suave com cabo extensível

Depois, atente, basta passar água suavemente sem pressão excessiva. Por fim, é só deixar secar naturalmente ou usar um pano de microfibra.

Os melhores kits de limpeza Normalmente os mais práticos incluem: Escova macia rotativa

Cabo telescópico

Mangueira integrada

Rodo de borracha suave Há kits próprios para painéis solares e janelas altas. Evite escovas duras usadas em carros ou pavimentos. Se tiver muitos painéis, alguns utilizadores usam sistemas com água pura, semelhantes aos usados na limpeza de fachadas solares industriais.

O que nunca deve fazer

Não usar máquinas de pressão muito fortes

Não usar detergentes agressivos

Não usar esfregões abrasivos

Não caminhar sobre os painéis

Não lavar painéis muito quentes, porque o choque térmico pode criar microfissuras

Cuidados de segurança

Tenham sempre, mas sempre mesmo o foco na segurança. Assim, se os painéis estiverem no telhado:

Evite subir sozinho

Use arnês ou proteção adequada

Não faça a limpeza em dias de vento

Se o acesso for difícil, o melhor é contratar uma empresa especializada

Vale mesmo a pena limpar?

Sim. Painéis muito sujos podem perder entre 5% e 20% de eficiência, especialmente em zonas com muito pó, agricultura ou proximidade ao mar.

Como perceber se os painéis estão a produzir menos A maioria dos inversores ou aplicações mostra a produção diária. Sinais de alerta: Produção mais baixa sem mudança do tempo

Diferenças grandes entre meses equivalentes

Um painel produzir menos que os restantes

Alertas no inversor Por exemplo, se em maio produzia normalmente 25 kWh por dia e passou para 18 kWh com dias semelhantes, pode haver: Sujidade

Sombra nova

Problema no inversor

Microfissuras

Hotspots

Em resumo, manter os painéis solares limpos é uma tarefa simples que pode fazer diferença real na produção de energia ao longo do ano.

A acumulação de poeira, folhas, salitre ou dejetos de aves reduz a quantidade de luz que chega às células fotovoltaicas, afetando diretamente o rendimento da instalação.