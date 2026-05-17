Tem painéis solares? Saiba como os deve lavar
Lavar painéis solares em casa é relativamente simples, mas há cuidados importantes para evitar danos e garantir segurança.
Antes de mais, não se deve lavar em excesso, estar constantemente a sujeitar o material a uma lavagem, também não é salutar.
Quando vale a pena lavar?
Na maioria dos casos, a chuva ajuda bastante. Mas convém lavar quando houver:
- Poeira acumulada
- Pólen
- Fezes de aves
- Folhas ou lama
- Marcas de água ou poluição
- Queda visível de produção energética
Em Portugal, normalmente uma limpeza 1 a 2 vezes por ano é suficiente, dependendo da zona onde vive.
Como lavar corretamente
Não é difícil. Contudo, o ideal é fazer a limpeza cedo de manhã ou ao final do dia. Deve garantir que os painéis estão frios.
No processo de limpeza, deve-se usar água limpa, preferencialmente morna ou desmineralizada. Para retirar o pó e outros elementos, deve utilizar uma esponja macia ou escova suave com cabo extensível
Depois, atente, basta passar água suavemente sem pressão excessiva. Por fim, é só deixar secar naturalmente ou usar um pano de microfibra.
Os melhores kits de limpeza
Normalmente os mais práticos incluem:
- Escova macia rotativa
- Cabo telescópico
- Mangueira integrada
- Rodo de borracha suave
Há kits próprios para painéis solares e janelas altas. Evite escovas duras usadas em carros ou pavimentos.
Se tiver muitos painéis, alguns utilizadores usam sistemas com água pura, semelhantes aos usados na limpeza de fachadas solares industriais.
O que nunca deve fazer
- Não usar máquinas de pressão muito fortes
- Não usar detergentes agressivos
- Não usar esfregões abrasivos
- Não caminhar sobre os painéis
- Não lavar painéis muito quentes, porque o choque térmico pode criar microfissuras
Cuidados de segurança
Tenham sempre, mas sempre mesmo o foco na segurança. Assim, se os painéis estiverem no telhado:
- Evite subir sozinho
- Use arnês ou proteção adequada
- Não faça a limpeza em dias de vento
- Se o acesso for difícil, o melhor é contratar uma empresa especializada
Vale mesmo a pena limpar?
Sim. Painéis muito sujos podem perder entre 5% e 20% de eficiência, especialmente em zonas com muito pó, agricultura ou proximidade ao mar.
Como perceber se os painéis estão a produzir menos
A maioria dos inversores ou aplicações mostra a produção diária.
Sinais de alerta:
- Produção mais baixa sem mudança do tempo
- Diferenças grandes entre meses equivalentes
- Um painel produzir menos que os restantes
- Alertas no inversor
Por exemplo, se em maio produzia normalmente 25 kWh por dia e passou para 18 kWh com dias semelhantes, pode haver:
- Sujidade
- Sombra nova
- Problema no inversor
- Microfissuras
- Hotspots
Em resumo, manter os painéis solares limpos é uma tarefa simples que pode fazer diferença real na produção de energia ao longo do ano.
A acumulação de poeira, folhas, salitre ou dejetos de aves reduz a quantidade de luz que chega às células fotovoltaicas, afetando diretamente o rendimento da instalação.