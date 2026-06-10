iOS 27 chegou aos iPhones e há novidades. Estas são as principais que a Apple apresentou

A abordagem desta keynote foi diferente. Mais do que novos produtos, a Apple apresentou ferramentas que prometem mudar a forma como usamos os seus dispositivos. Sem grandes surpresas para alguns, as novidades do iOS 27 deverão agradar a milhões de utilizadores. Já testámos a primeira beta e reunimos os principais destaques.

A Apple revelou oficialmente o iOS 27 durante a WWDC 2026. Depois da grande mudança visual introduzida pelo Liquid Glass no iOS 26, a nova versão aposta sobretudo na inteligência artificial, desempenho e personalização, trazendo também melhorias importantes para aplicações como Fotos, Safari, Mensagens e Atalhos.

Instalamos a primeira versão beta do iOS 27. E há mesmo muitas novidades já disponíveis.

Siri AI é a grande estrela

A maior novidade do iOS 27 é a transformação da Siri numa assistente muito mais inteligente. Agora, a Siri AI consegue compreender melhor o contexto do utilizador, manter conversas mais naturais e interagir com texto, voz, imagens e vídeo.

A assistente passa também a integrar-se mais profundamente com o sistema operativo, podendo analisar conteúdos apresentados no ecrã, ajudar na utilização de aplicações e até recorrer à câmara para identificar objetos ou fornecer informações adicionais.

Contudo, algumas funcionalidades avançadas estarão limitadas aos modelos mais recentes, nomeadamente a partir do iPhone 15 Pro. Além disso, várias funções de IA não estarão disponíveis inicialmente na União Europeia devido a questões regulatórias.

Liquid Glass ficou mais personalizável

O design Liquid Glass recebe uma evolução significativa. A Apple adicionou um controlo de opacidade que permite ajustar o nível de transparência da interface.

Na prática, os utilizadores podem escolher uma aparência mais translúcida ou optar por uma interface com maior contraste e legibilidade. Barras de navegação, notificações, botões e vários elementos do sistema beneficiam desta novidade.

iPhone mais rápido

O iOS 27 também aposta fortemente na otimização do desempenho.

Segundo a Apple, os utilizadores poderão notar:

Aplicações até 30% mais rápidas a abrir

Fotografias a carregar até 70% mais depressa

AirDrop e transferências de ficheiros significativamente mais rápidas

Melhor resposta geral do sistema operativo

Fotos ganha ferramentas avançadas de IA

Possivelmente aqui será o que, hoje, os utilizadores darão mais destaque. Por exemplo, na aplicação Fotografias, os utilizadores têm agora ferramentas ao nível das melhores do mercado, e algumas opções poderão mesmo bater o que no Android é apresentado.

Entre as novas ferramentas encontram-se:

Reenquadrar: Esta opção tem como missão reenquadrar fotografias automaticamente.

Esta ferramenta é muito poderosa e os resultados são reveladores de muito trabalho evolutivo até neste tipo de software. Se repararmos, no processo intermédio, a imagem sofre diversas deformações, mas o resultado final é impressionante.

Expandir: Esta ferramenta permite expandir imagens através de IA.

Deixamos um exemplo para que possam perceber o poder de processamento lógico da ferramenta.

Melhorias na ferramenta Limpar: Deixamos esta para o final por duas razões.

Primeiro porque é uma atualização de uma ferramenta que apareceu no iOS 26. Contudo, a razão principal foi a Apple ter conseguido igualar, se não mesmo ultrapassar, os resultados que a Samsung havia conseguido já há um ano.

Todas estas ferramentas receberam estas novas capacidades de edição generativa. Atentem, contudo, que estamos ainda a falar na primeira versão beta do iOS 27.

Portanto, a margem de progressão seguramente irá trazer ferramentas ainda mais apuradas.

Safari mais inteligente

O navegador Safari passa a contar com funcionalidades alimentadas por inteligência artificial.

Entre as novidades destacam-se:

Organização automática de separadores

Monitorização de páginas web para alterações importantes

Criação de extensões através de linguagem natural

Sugestões mais inteligentes durante a navegação

Atalhos e Mensagens com IA

A Apple integrou a inteligência artificial em várias aplicações nativas.

Os Atalhos passam a poder ser criados utilizando linguagem natural, enquanto as Mensagens recebem sugestões contextuais mais avançadas e funcionalidades preditivas para facilitar a comunicação diária.

Controlos parentais reforçados

O Tempo de Ecrã e os controlos parentais receberam novas funcionalidades.

Os pais passam a ter mais ferramentas para gerir os dispositivos dos filhos, incluindo opções adicionais para limitar utilizações específicas e pausar o acesso aos equipamentos quando necessário.

Quais os iPhones compatíveis?

Uma das boas notícias é que a Apple manteve a compatibilidade com todos os modelos que já suportavam o iOS 26.

Assim, continuam com suporte os modelos:

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

Série iPhone 12

Série iPhone 13

Série iPhone 14

Série iPhone 15

Série iPhone 16

Série iPhone 17

iPhone SE (2.ª e 3.ª geração)

Mais de 250 novidades

Embora a Apple tenha destacado sobretudo a Siri AI e as melhorias de desempenho, o iOS 27 inclui mais de 250 novas funcionalidades espalhadas por aplicações como Mapas, Saúde, AirPods, Palavras-passe, Mail, Notas, Lembretes e iCloud.

Com esta atualização, a Apple procura tornar o iPhone mais rápido, mais inteligente e mais personalizado, enquanto prepara o terreno para uma integração cada vez mais profunda da inteligência artificial em todo o ecossistema.

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