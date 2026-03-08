MacBook Neo: estas são as principais limitações que a Apple não mostrou a todos

Revelado esta semana, o novo MacBook Neo pode mudar o ecossistema Apple, com uma proposta muito mais acessível. De imediato gerou um burburinho interessante, em especial pelo preço e o que oferece. No entanto, nem tudo é perfeito. Há várias limitações que a Apple não mostrou a todos e que podem limitar a sua utilização.

As principais do MacBook Neo

Este MacBook Neo esconde algumas características interessantes que, para além das suas limitações, podem ser consideradas uma vantagem do seu preço muito acessível. O seu perfil de utilizador será um ponto de discussão. O que irá gerar entusiasmo é o seu poder proporcionado pelo chip A18 Pro, tornando-o uma opção viável em comparação com qualquer portátil Windows ou Chromebook de baixo custo.

O armazenamento, a memória RAM, o Touch ID e outras funcionalidades fazem com que o MacBook Neo se destaque não só pelo aspeto, mas também pelas cores vibrantes, diferentes de tudo o que já vimos noutros portáteis da Apple. O que deve considerar antes de o comprar?

O MacBook Neo mais barato tem 256 GB de armazenamento, o que pode ser suficiente, uma vez que outros MacBooks oferecem o mesmo. O MacBook Air com o chip M5, por exemplo, duplica essa capacidade, mas também aumenta um pouco o preço. É aqui que entra a diferença, que permite obter o dobro do armazenamento e o Touch ID. O teclado do MacBook Neo de nível de entrada não possui este sensor de impressões digitais.

Apple não mostrou tudo o que trouxe

O que é ainda mais estranho é que este MacBook Neo não tem mais RAM. Está limitado a 8 GB, e isso pode ser por dois motivos. O primeiro é a atual escassez de componentes, e o segundo é que isso impediria a Apple de oferecer um preço competitivo. É aqui que este Mac se destaca realmente para os utilizadores que irão realizar tarefas simples e pouco exigentes. Quem necessitar de mais RAM terá de optar por um MacBook Air.

As portas USB-C deste MacBook Neo não são idênticas. Uma é USB 2 e a outra é USB 3, que oferece velocidades mais rápidas e a possibilidade de utilizar o DisplayPort para ligar um monitor. Não existe MagSafe, e isso explica-se facilmente. Trata-se de um MacBook de entrada de gama. O MacBook Air tinha as mesmas portas e o MagSafe ainda não tinha regressado. Outra desvantagem incómoda é a ausência de um teclado retroiluminado.

Outra limitação está relacionada com o ecrã. Os utilizadores habituados a ligar dois ou mais monitores não o poderão fazer. Apenas o ecrã principal e um monitor externo poderão ser utilizados. Os verdadeiros beneficiários — os compradores deste Mac — serão os estudantes e os professores, que receberão um desconto adicional. O que acha deste novo MacBook Neo? Há mais limitações do que recursos, ou vice-versa?