Será que o próximo Apple Watch vai finalmente trazer Touch ID?

Não será para 2025, mas, com o evento deste ano a aproximar-se, já se conhecem informações relativas aos produtos a serem apresentados, pela Apple, em 2026. Indo a curiosidade dos utilizadores além do novo iPhone, será que é desta que a empresa lança um Apple Watch com Touch ID?

Um Apple Watch com Touch ID é uma promessa antiga, tendo alguns rumores apontado para esta inovação, ao longo dos anos.

Em 2019, uma patente da empresa mencionava a capacidade de desbloquear o relógio com a nossa impressão digital, por via de um sensor instalado por baixo do ecrã.

No ano seguinte, informámos que a empresa estaria a considerar duas abordagens diferentes para adicionar Touch ID ao Apple Watch: integrar um sensor na coroa digital ou adicionar um sensor debaixo do ecrã.

Agora, com o evento de 2025 à distância de poucas semanas, o código interno de desenvolvedores, publicado pela Apple e visto pela Macworld, inclui algumas informações sobre os modelos do smartwatch da Apple a serem lançados em 2026 e nos anos seguintes.

Touch ID no Apple Watch é uma promessa antiga

Aparentemente, a Apple continua a explorar formas de integrar o Touch ID no seu smartwatch.

De acordo com a informação no código divulgado, a Apple tem experimentado formas de autenticação biométrica no Apple Watch, com o código referente aos modelos de 2026 a mencionar o suporte para AppleMesa - o nome de código interno da Apple para o Touch ID.

Uma vez que o código é apenas para uso interno, parece que a integração do Touch ID está ainda em fase de testes. De facto, nenhum dos modelos atuais do Apple Watch, incluindo os que serão lançados este ano, têm referências a drivers Touch ID, mesmo para uso interno.

Para já, pela falta de informação, não é claro como a Apple implementaria o Touch ID no seu smartwatch. Contudo, sabe-se que a empresa obteve várias patentes para um sistema biométrico no Apple Watch, incluindo uma em que o Touch ID é colocado no botão lateral do relógio.

Apesar de o DigiTimes não ter um histórico irrepreensível no que aos rumores diz respeito, uma informação, divulgada na semana passada, deu conta de que o Apple Watch sofrerá uma "grande reformulação", em 2026, com mudanças significativas no hardware externo e nos sensores, bem como suporte para Apple Intelligence.