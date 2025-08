Apple Watch Ultra 3 promete ser “o melhor de sempre”

Depois de um ano sem atualizações de relevo, a Apple prepara-se para lançar o Apple Watch Ultra 3 e tudo indica que será o maior avanço de sempre nesta linha premium. Com um conjunto de inovações tecnológicas que ultrapassam largamente o que foi feito no modelo anterior, o novo Ultra promete redefinir o conceito de smartwatch robusto, funcional e futurista. A espera poderá finalmente ser compensada.

Dois anos de espera trazem melhorias significativas

Em 2023, esperava-se que a Apple lançasse uma nova versão do Apple Watch Ultra. No entanto, em vez disso, surgiu apenas uma nova cor, acabamento preto, para o modelo Ultra 2.

Agora, com o lançamento iminente do Apple Watch Ultra 3, tudo indica que a espera terá valido a pena.

O Apple Watch Ultra é um produto relativamente recente na linha da Apple. O primeiro modelo surgiu em 2022, seguido pelo Ultra 2 em 2023. A expectativa era de que a Apple mantivesse uma cadência anual, tal como acontece com os modelos Apple Watch Series, mas a marca optou por adiar a terceira geração.

Essa pausa aumenta as expectativas. E, segundo os rumores mais recentes, a Apple prepara uma atualização com várias novidades importantes.

Novidades esperadas no Apple Watch Ultra 3:

Ecrã maior

Novo processador S11 SiP

Conectividade via satélite para mensagens

Deteção de tensão arterial elevada

Rede 5G

Ecrã sempre ligado com atualização por segundo (LTPO3)

Ecrã OLED grande angular

Os dois últimos itens alinham o Ultra 3 com o futuro Apple Watch Series 10, mas a maioria das inovações será exclusiva deste modelo.

Mais autonomia e melhorias estruturais?

Há ainda a possibilidade de o Ultra 3 trazer uma autonomia superior às gerações anteriores. Um ecrã maior poderá significar uma caixa maior, com espaço adicional para uma bateria de maior capacidade.

A Apple já prepara uma bateria mais duradoura para o iPhone 17 Pro Max, por isso não seria surpreendente ver o mesmo acontecer com o relógio topo de gama.

Comparando com a evolução modesta entre o Ultra original e o Ultra 2, onde apenas se destacaram ligeiras melhorias no processador, no brilho do ecrã e ajustes no software, a terceira geração promete ser uma verdadeira revolução no segmento.

Mesmo sem surpresas adicionais, o Apple Watch Ultra 3 parece pronto para ser o upgrade mais significativo desta linha até à data.