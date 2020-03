Rumor: Apple Watch Series 6 poderá trazer Touch ID

A Apple nos últimos anos tem equipado os seus dispositivos com mais segurança. Depois de ter avançado com o Face ID no iPhone e iPad, a empresa avançou com o Touch ID nos seus Macbooks. Agora alguns rumores referem que também o Apple Watch poderá receber leitor de impressão biométrica.

Esta informação aparece numa altura em que se fala igualmente que a Apple TV terá uma nova versão, a Apple TV 6.

Apple Watch terá Touch ID?

O Face ID foi um salto importante no que toca à segurança dos smartphones. Um método que tem mostrado ser eficaz e que permitiu remover dos dispositivos iPhone e iPad os botões com impressão digital. No entanto, a Apple não abandonou ainda o Touch ID, dado que colocou esta tecnologia nos seus computadores portáteis.

Segundo alguns rumores, que já se fizeram ouvir no passado, a empresa de Cupertino estará agora a pensar levar a impressão digital também ao seu smartwatch.

Assim, os dados, que não são oficiais, referem que a Apple está atualmente a considerar duas abordagens diferentes para adicionar o desbloqueio de impressão digital Touch ID ao Apple Watch.

Uma abordagem seria através da integração de um sensor de impressão digital na coroa digital. O outro método (menos provável) seria adicionar um sensor de impressão digital debaixo do ecrã. Não há uma certeza se esta novidade integrará o Apple Watch Series 6 ou virá só na Series 7, em 2021.

Segurança atual do Apple Watch

Atualmente para a autenticação no smartwatch Apple o utilizador poderá usar um código PIN de 4 dígitos. Além disso, também pode desbloquear o relógio automaticamente quando o iPhone emparelhado é desbloqueado. Portanto, com o Face ID do iPhone pode ser desbloqueado o Apple watch.

Contudo, o sistema de segurança do relógio, dado que o Pin é inserido no ecrã, pode não ser assim tão “secreto” e perde eficácia se o tiver de colocar em público. Por isso a Apple deverá mudar isso rápido.

Por várias vezes se avançou que a Apple poderia inserir um leitor de impressões digitais por baixo do ecrã do iPhone 12. Contudo, a empresa não parece ter interesse em substituir o Face ID que funciona muito bem. Nesse sentido, poderá ser menos provável que o Apple Watch tenha esse sensor no ecrã.

Outro rumor, veiculado por analistas como Ming-Chi Kuo, sugeria que a Apple está a explorar a adição de um sensor de impressão digital ao botão liga / desliga nos futuros iPhones “mais baratos”, o que permitiria à empresa oferecer um dispositivo de ecrã total sem incorporar o dispendioso sistema de câmara TrueDepth.

Constrangimentos técnicos e tecnológicos

Não é fácil colocar tanta tecnologia em tão pouco espaço. A abordagem dos botões é quase análoga à adição de um sensor de impressão digital à coroa do Apple Watch. No entanto, fazer isso de facto apresenta os seus próprios desafios, pois agora a coroa é utilizada para ativar o recurso de eletrocardiograma.

Conforme sabemos, desde que o ECG foi adicionado ao Apple Watch Series 4, o painel da coroa é coberto por um elétrodo de titânio. Não é óbvio como a Apple poderá adicionar um sensor de impressão digital capacitivo neste local.

Além do Touch ID, as informações corroboram outras evidências já publicadas. Entre elas estão o sensor de oxigénio no sangue e a monitorização do sono no Apple Watch com o watchOS 7. Também haverá melhorias nos recursos do Siri e uma atualização mais ampla da interface do sistema, de acordo com o relatado.

WatchOS 7: Apple Watch Series 2 e anteriores perderão suporte

Algumas fontes afirmam que o Apple Watch Series 2 (lançado em 2016) não será elegível para atualização para o watchOS 7. Presumivelmente, isso significa que o Apple Watch Series 1 também ficará sem sorte, pois partilha o mesmo processador de núcleo duplo como a série 2, e foi introduzido ao mesmo tempo.

Como tal, algumas novidades que serão lançadas no novo sistema operativo não irão chegar a estes dispositivos, como é o caso da monitorização do sono.

Os dispositivos deste ano poderão trazer algumas das novidades que alguns rumores falaram. Entre essas novidades estará o WiFi 6. O restante… teremos de ver para crer.

Assim, esperamos ver a Apple apresentar oficialmente o watchOS 7 na Keynote da WWDC em junho. A WWDC será apenas online este ano e a empresa ainda não confirmou a data exata do evento principal. A próxima geração de hardware do Apple Watch deve ser lançada no outono.