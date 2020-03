App do Zoom para iPhone já não envia dados para o Facebook

Depois da denúncia sobre o envio de dados, sem permissão, para o Facebook, os responsáveis pelo Zoom anunciaram que removeram o SDK. Para tal, foi disponibilizada uma nova versão da app e já está disponível na loja de aplicações da Apple.

É verdade que todo o processo foi realizado de forma muito rápida, mas é provável que muitos utilizadores não “perdoem” a empresa por tal atitude.

O Zoom é uma das plataformas de eleição para a interação com colegas de trabalho, mas os relatos no campo da privacidade mostram algumas fragilidades. Como revelamos ontem, a política de privacidade de Zoom não é explícita sobre o envio de dados para o Facebook.

Ao usar a app, esta ligava-se à API Graph do Facebook, que é uma das formas de autenticação usando as credenciais da rede social. O mais curioso, é que a app estabelecia tal ligação mesmo não usando uma conta do Facebook.

Nova app do Zoom para iPhone já na loja de aplicações

Através da página oficial do produto, a empresa veio referir que leva a privacidade dos utilizadores muito a sério. A empresa confirma que a API não recolhia informações sobre as atividades dos utilizadores, mas registava dados sobre o dispositivo do utilizador, como o modelo, o fuso horário e de onde se está a ligar.

Segundo as informações, o SDK foi reconfigurado e não existe agora envio de informações do utilizador para o Facebook.

