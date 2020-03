A Apple quer estar um passo à frente no que toca às funcionalidades no Apple Watch. Agora com outros fabricantes a aproximar a sua oferta ao atual smartwatch da Apple, é esperado que a empresa de Cupertino tenha algo novo na manga. Nesse sentido e após ter sido esmiuçado, o código do iOS 14 mostra algumas indicações a um novo recurso de deteção de oxigénio no sangue e não só, vem aí igualmente outras melhorias.

A Apple desde há vários anos que trabalha em parceria com centros de investigação em várias universidades. Este novo recurso pode ser fruto dessas parcerias.

Apple Watch: Oxímetro de pulso

A Apple está a desenvolver pelo menos duas novas funcionalidades focadas na saúde que irão expandir as capacidades do Apple Watch no futuro. Este smartwatch irá adicionar a capacidade de detetar os níveis de oxigénio no sangue pela primeira vez. Pelo menos foi essa a conclusão tirada do que foi encontrado de trechos de código do iOS 14.

Níveis de oxigénio no sangue entre 95 e 100% são considerados saudáveis; níveis de oxigénio no sangue abaixo de 80% podem levar a problemas da funcionalidade do coração e do cérebro. O risco de paragem respiratória ou cardíaca é comum após uma saturação baixa e contínua de oxigénio no sangue.

Para esse fim, a Apple está a desenvolver uma nova notificação de saúde com base na medida vital. Quando a Apple Watch deteta uma baixa saturação de oxigénio no sangue abaixo de um determinado limite, uma notificação desencadeará um alerta ao utilizador semelhante às notificações de frequência cardíaca atuais.

Saturação de oxigénio

Apesar de certas novidades serem apenas para versões novas do hardware, ainda não se sabe se esta nova funcionalidade irá estar disponível também nas versões mais antigas. Contudo, é possível que no futuro o hardware da Apple Watch Series 6 seja necessário para a nova funcionalidade de saúde. Também poderá chegar a todos ou a novos modelos de relógios Apple com o watchOS 7 no outono.

Acredita-se que o hardware original do Apple Watch seja capaz de medir os níveis de oxigénio no sangue através do monitor do ritmo cardíaco incorporado. A Apple atualizou o monitor do ritmo cardíaco com o Apple Watch Series 4, adicionando funcionalidades de eletrocardiograma, mas o Apple Watch ainda não ofereceu funcionalidades de medição de oxigénio no sangue.

A funcionalidade já foi abordada pela concorrência, incluindo o Fitbit que está a ser adquirido pelo Google, embora a Apple possa potencialmente oferecer uma versão mais sofisticada utilizando o mesmo método de aprovação do regulador que foi usado para a sua função de ECG.

Atualização do ECG

Já que abordamos a função de ECG, importa referir que as novidades, não oficiais, vão dando conta de melhoramentos neste serviço do relógio. Assim, irá ser resolvida uma falha de corrente da função do eletrocardiograma atual. As séries de relógios Apple 4 e 5 atualmente resultam em leituras inconclusivas de ECG com batimentos cardíacos entre 100 e 120 batimentos por minuto.

Uma atualização futura, seja em software ou hardware, removerá essa limitação com uma versão atualizada da aplicação de ECG. Uma outra informação refere que a Apple estará a desenhar, para parecerem de forma nativa, recursos de monitorização do sono.

Portanto, em breve iremos possivelmente conhecer o watchOS 7 com deteção de oxigénio do sangue, melhor ECG e outras funcionalidades que têm vindo a ser preparadas.