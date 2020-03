A Xiaomi, através da sua marca subsidiária da marca Redmi, anunciou que implementou com sucesso um leitor de impressões digitais em ecrãs LCD. Desta forma, sendo este um painel mais barato, a tecnologia poderá agora ser produzida em massa.

Portanto, o cenário dos smartphones baratos, ainda com ecrã LCD, dependerem do sensor biométrico colocado na traseira ou lateral, vai mudar. Em 2020, os fabricantes de LCD irão poder dar um passo em frente.

Impressões digitais num ecrã LCD

Conforme podemos ver no vídeo, a Redmi demonstrou a nova tecnologia a funcionar. Há especulações sobre o uso desta novidade pela primeira vez no Redmi K30 Pro, que provavelmente surgirá como Poco F2 com o Snapdragon 865.

Até agora, quando se trata de sensores de impressão digital no ecrã, havia uma fronteira clara entre OLED e LCD e, portanto, entre o barato e o caro. Apenas o significativamente mais caro e só alguns fabricantes produziram painéis OLED finos e permeáveis ​​o suficiente para incluir um sensor de impressão digital ótico ou ultrassónico. A desvantagem é, obviamente, o preço substancialmente mais alto, que apenas ajudou este recurso a espalhar-se no segmento premium de smartphones de gama média e alta.

2020 poderá assim mudar este paradigma. Num vídeo publicado na rede social chinesa Weibo, Lu Weibing, gestor responsável da subsidiária da Xiaomi, demonstrou um Redmi Note 8 Pro convertido a usar a nova tecnologia.

Smartphones Xiaomi baratos com leitor biométrico no ecrã

Assim, em breve espera-se a produção em massa de smartphones baratos com sensor de impressão digital integrado diretamente no ecrã. Muitos analistas estão a especular, por exemplo, que o Redmi K30 Pro terá esta tecnologia. Contudo, o Redmi k30 comum, tem ecrã LCD e o sensor está lateralmente integrado (equipamentos encontrados no mercado indiano).

O Redmi K30 Pro com o seu Snapdragon 865 seria, naturalmente, um ótimo candidato a um verdadeiro sucessor do Pocophone F1. Contudo, dadas informações que alguns destes equipamentos estão já em produção, o tempo poderá ser escasso para colocar em dispositivos já anunciados para sair nas próximas semanas.