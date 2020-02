A Poco, a mais recente marca da Xiaomi, tem tudo preparado para repetir com o X2 o sucesso que teve com o modelo anterior. Com uma relação preço/qualidade única, o F1 foi anteriormente a escolha óbvia para muitos.

A marca quer agora repetir este cenário com o futuro Poco X2, que será dado a conhecer no dia 4 de fevereiro. As informações têm surgido e dão conta de que este será um smartphone único. Para dar mais informações, a Poco lançou o primeiro vídeo, onde mostra a forma final do X2.

O Poco X2 já começa a ser conhecido

Tem sido igualmente grande a expetativa para conhecer o novo Poco X2.A marca tem mostrado alguma informação, ainda que limitada, sendo esta complementada com muita informação que tem surgido por rumores e fugas de informação.

Usando o Twitter como ponto de publicação destas informações, a Poco tem revelado lentamente os pormenores que os utilizadores precisam saber. Agora, a apenas 3 dias da sua apresentação, revelou finalmente o primeiro vídeo onde mostra a forma final deste smartphone.

Uma cópia do Xiaomi Redmi K30?

Neste vídeo publicado pela marca podemos ver finalmente a forma que está preparada para esta máquina que a Poco vai apresentar. As imagens apresentadas não deixam ver muito dos detalhes totais deste equipamento, mas revelam já muito da sua forma final.

Infelizmente, o vídeo parece também confirmar um rumor que se vinha a acumular há algumas semanas. Tudo parece apontar para que este seja uma cópia do já bem conhecido Xiaomi Redmi K30. Este é um processo normal na Xiaomi, que recicla os seus equipamentos sobretudo entre as suas marcas.

Não é o sucessor do F1 que a Xiaomi lançou

Caso assim seja, há outra herança que o Poco X2 terá de deixar. Este não será um sucessor direto do F1, uma vez que o Redmi K30 tem hardware de gama média e não as especificações elevadas do modelo anterior.

Com outras caraterísticas que o destacam, o Poco X2 será uma nova aposta da nova marca da Xiaomi. Muito em breve será conhecido e principalmente todas as especificações reveladas, mostrando-o ao mundo e aos futuros utilizadores.