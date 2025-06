Todos podem tirar melhores fotografias! Google traz uma escola na câmara do Pixel

A última vez que vimos a câmara do Pixel receber uma atualização, adicionou a capacidade de se ligar a câmaras remotas. Desde então, apenas mudou de versão para corrigir bugs e melhorar o desempenho, até agora. A Google está a adicionar um novo botão à sua interface e que traz algo que todos precisam para tirar melhores fotografias. Uma escola de fotografia!

Uma escola na câmara do Pixel

No meio de algumas mudanças, a Google lançou um guia completo para a câmara Pixel. Divulgou uma nova funcionalidade para a câmara há algumas semanas, mas só agora está disponível. Após uma atualização para a versão 9.9 da Câmara do Pixel, a aplicação removeu algumas opções de partilha de imagens em aplicações como o WhatsApp, mas ganhou acesso rápido à Partilha Rápida.

Mas a característica realmente importante é esta verdadeira escola de fotografia, disponível para o Pixel 6 e modelos mais recentes. Tudo começa com um novo botão que apareceu na Câmara Pixel com um ponto de interrogação. Este fornece acesso a um guia para a aplicação de câmara do Google, ajudando os utilizadores a aproveitar ao máximo os seus diversos recursos.

Todos podem tirar melhores fotografias

Quem tocar neste ícone circular terá uma secção em que a Google chama ajuda a descobrir diferentes formas de tirar fotografias e vídeos. Esta secção contém várias categorias onde pode saber mais sobre a aplicação. Incluem modos de astrofotografia, visão noturna, focagem macro, panorama, retrato e dicas sobre características como fotografias HDR de 10 bits.

Podem ainda saber muito mais, sempre associado à fotografia e ao vídeo, com dicas e explicações nesta área. Os utilizadores aprendem também como selecionar manualmente uma objetiva e como utilizar os controlos profissionais.

Google aposta em amais formação aos utilizadores

Cada modo, na sua folha de explicação, fornece imagens de exemplo e uma secção prática de "como fazer" com instruções passo a passo. Além disso, a Google disponibiliza um pequeno botão flutuante que alterna a câmara para o modo em questão. Da mesma forma, quem pretender saber mais sobre a gravação de vídeo, existem também instruções para cada modo.

De referir que esta escola de fotografia da câmara do Pixel segue o novo design do Android 16: Material 3 Expressive. Apresenta formas dinâmicas e elementos arredondados com um aspeto moderno. É claro que, para além da estética, é inegável a sua utilidade para se tirar o máximo partido das funcionalidades da aplicação.