MWC 2026: a Inteligência tem de ser Responsável (e Rentável)

O Mobile World Congress (MWC) em Barcelona sempre foi a montra do futuro tecnológico. Mas em 2026, o brilho dos novos gadgets foi ofuscado por uma conversa mais séria e urgente. Sob o tema "The IQ Era", a indústria não falou apenas de Inteligência Artificial (IA) como uma ferramenta de inovação, mas como um pilar operacional que tem de ser, antes de mais, sustentável, seguro e rentável.

A mensagem foi clara: a era da promessa acabou; começou a era da execução responsável.

A Sustentabilidade Deixou de Ser um Slogan, Agora é uma Métrica

Se nos anos anteriores a sustentabilidade era um tema para painéis de nicho, este ano ela esteve no centro da estratégia de negócio. A grande mudança de paradigma foi o abandono da ideia de que "reciclar resolve tudo". O foco da indústria virou-se para a extensão do ciclo de vida dos equipamentos, desde o smartphone no nosso bolso até às antenas que nos dão rede.

A lógica é simples: o fabrico de um novo dispositivo tem uma pegada de carbono e um custo de recursos muito superiores à sua manutenção. Em sessões como "Circularity = Resilience", gigantes como a Orange e a Deutsche Telekom defenderam que a economia circular já não é apenas uma questão ambiental, mas uma vantagem estratégica que aumenta a resiliência das empresas face a perturbações nas cadeias de abastecimento.

"How Green is Your Bottom Line?": Os Números da Revolução Verde

A pergunta que deu nome a uma das sessões mais importantes do evento, "Quão Verde é o Teu Lucro?", resume a nova realidade.

A sustentabilidade foi finalmente traduzida em números. A GSMA Intelligence, por exemplo, apresentou o seu relatório de eficiência energética, que usa dados reais de operadoras para mostrar como a otimização das redes está a gerar poupanças significativas.

Um exemplo prático veio da Huawei, que demonstrou como uma gestão inteligente de energia em torres de telecomunicações na África Austral conseguiu reduzir o consumo de combustível em 75%. Isto representa uma poupança de mais de 10.000 dólares e uma redução de 18 toneladas de CO2 por local, anualmente. Fica provado que ser "verde" é, cada vez mais, sinónimo de ser eficiente e lucrativo.

A Faca de Dois Gumes da Inteligência Artificial

A IA foi a estrela do MWC, mas com uma dualidade interessante. Por um lado, é uma ferramenta poderosa para a sustentabilidade. A AI-RAN Alliance, uma coligação que já une mais de uma centena de empresas, mostrou como a IA pode otimizar as redes de rádio para consumirem menos energia.

Várias empresas, da Intel à Nokia, posicionaram a IA como essencial para gerir a complexidade das redes 5G e futuras 6G de forma mais eficiente.

Por outro lado, a própria IA representa um enorme desafio energético. O treino de grandes modelos de linguagem e a operação de data centers de IA consomem uma quantidade de eletricidade que já rivaliza com o consumo de países inteiros.

Esta tensão entre a IA como solução para a eficiência e a IA como fonte de consumo massivo foi um dos debates mais honestos e necessários do congresso.

Do Descartável ao Duradouro: A Nova Exigência do Mercado

A indústria já reconheceu que prolongar a vida útil dos dispositivos é a forma mais eficaz de reduzir o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, criar valor económico.

A confiança do consumidor em equipamentos recondicionados está a ser construída com programas de certificação, garantias e padrões de qualidade. Neste novo cenário, o papel de empresas focadas na reparação e recondicionamento, como a portuguesa iServices, torna-se central.

O MWC 2026 deixou uma lição clara: a inovação tecnológica já não pode ser medida apenas em velocidade ou poder de processamento. O seu verdadeiro valor está na sua capacidade de ser segura, resiliente e sustentável. A era da inteligência chegou, mas só terá sucesso se for uma inteligência responsável.