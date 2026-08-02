TAP declara emergência e desvia voo Lisboa-Boston

Um voo da TAP Air Portugal com destino a Boston foi obrigado a interromper a travessia do Atlântico este domingo, depois de a tripulação declarar uma emergência em pleno voo. Saiba o que aconteceu.

O Airbus A321neo foi desviado para a Ilha Terceira, nos Açores, onde aterrou em segurança após cerca de quatro horas de viagem.

TAP: Emergência declarada a meio do Atlântico

O voo TP217, operado por um Airbus A321neo, descolou do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às 12h02 (WEST), com destino ao Aeroporto Internacional Logan, em Boston, nos Estados Unidos.

Cerca de três horas após a descolagem, quando sobrevoava o Atlântico a uma altitude de aproximadamente 33.000 pés (10.000 metros), a tripulação emitiu o código Squawk 7700, o sinal universal utilizado na aviação para indicar uma situação de emergência.

Após a declaração da emergência, os controladores de tráfego aéreo autorizaram imediatamente uma alteração da rota, encaminhando o avião para o Aeroporto das Lajes (LPLA), na Ilha Terceira, Açores.

O que significa o código Squawk 7700?

O Squawk 7700 é um código transponder utilizado pelas aeronaves para informar os serviços de controlo aéreo de que existe uma situação de emergência a bordo.

Quando este código é ativado, o avião recebe prioridade absoluta no espaço aéreo, podendo beneficiar de rotas mais diretas, assistência imediata dos controladores e preparação dos meios de emergência no aeroporto de destino.

Importa referir que a utilização deste código não significa necessariamente que exista uma situação de perigo iminente. Pode ser acionado em diversas circunstâncias, incluindo problemas técnicos, emergências médicas ou outras ocorrências que exijam uma aterragem prioritária.

Aterragem em segurança

O Airbus A321neo aterrou na pista 33 do Aeroporto das Lajes após cerca de quatro horas de voo, tendo depois seguido para uma posição remota do aeroporto.

Segundo as informações disponíveis, o desvio terá sido motivado por um problema num dos motores da aeronave. Até ao momento, não há indicação de feridos entre passageiros ou tripulantes, nem a TAP divulgou detalhes adicionais sobre a natureza da avaria.

As equipas técnicas deverão agora proceder à inspeção da aeronave para determinar a origem do problema antes de qualquer eventual regresso ao serviço.