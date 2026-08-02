Transporte de cães e gatos para férias: tudo o que precisa de saber

As férias são sinónimo de descanso e aventura, mas quando há animais de companhia na família, o planeamento exige alguns cuidados adicionais. Seja uma escapadinha de fim de semana ou uma viagem mais longa, garantir o conforto e a segurança de cães e gatos durante o transporte é fundamental.

Em Portugal, o Código da Estrada determina que o transporte de animais não pode comprometer a segurança da condução. Embora não exista uma regra específica sobre a forma como os animais devem viajar, é responsabilidade do condutor garantir que estes não interfiram com a condução nem coloquem em risco os ocupantes do veículo.

Transporte de cães e gatos nos carros

Na prática, os especialistas recomendam três soluções principais:

Transportadora , devidamente fixa ao veículo, ideal para gatos e cães de pequeno porte;

, devidamente fixa ao veículo, ideal para gatos e cães de pequeno porte; Arnês de segurança , ligado ao cinto de segurança do automóvel;

, ligado ao cinto de segurança do automóvel; Grade divisória entre os bancos traseiros e a bagageira, indicada para cães de maior porte.

Levar um cão ou um gato solto dentro do automóvel pode ser perigoso. Numa travagem brusca ou colisão, o animal pode sofrer ferimentos graves e transformar-se num verdadeiro projétil.

Transportar um animal solto dentro do veículo é desaconselhado. Numa travagem brusca ou colisão, o animal pode sofrer ferimentos graves e colocar em risco os restantes ocupantes.

Cães e gatos: Nunca deixe o animal dentro do carro

Mesmo com os vidros entreabertos, a temperatura no interior de um veículo estacionado pode aumentar rapidamente, sobretudo durante o verão.

Cães e gatos são particularmente vulneráveis ao golpe de calor, uma situação que pode colocar a sua vida em risco em poucos minutos.