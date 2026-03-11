Vídeo mostra FSD da Tesla a conduzir contra as barreiras de uma passagem de nível

Um sistema de condução totalmente autónoma é uma das promessas da Tesla para a indústria automóvel, com a fabricante norte-americana a anunciar até, ao longo dos anos, a integração da sua tecnologia em modelos de outras marcas. Para já, contudo, o Full Self-Driving (FSD) ainda pode conduzir contra as barreiras das passagens de nível.

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra um Tesla Model 3 a atravessar as barreiras de uma passagem de nível na área de Los Angeles, sem detetar a cancela.

O incidente ocorreu a 9 de março, exatamente no dia que a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) tinha definido como prazo para a Tesla entregar dados críticos para a sua investigação sobre infrações de trânsito a envolver o FSD. Curiosamente, a investigação inclui falhas em passagens de nível.

O vídeo foi partilhado por um utilizador do Threads, Laushi Liu, que publicou imagens da câmara de bordo do seu Tesla Model 3, no domingo, dia 8 de março.

Em modo FSD, a 37 km/h, perto de West Covina, na Califórnia, o carro aproximou-se de uma passagem de nível cujas barreiras tinham acabado de baixar e atravessou-as completamente.

Apesar de a conta de Laushi Liu no Therads ser privada, o vídeo chegou, também, a outras redes sociais, como o X.

Segundo o Electrek, Liu legendou o vídeo com o seguinte texto: "O Tesla FSD quase me matou hoje".

Como é habitual, enquanto uns comentadores terão salientado que o FSD é um sistema de Nível 2 que requer supervisão constante do condutor, outros terão criticado a Tesla por vender um produto chamado FSD que não deteta barreiras de passagens de nível.

De qualquer forma, o mesmo órgão de comunicação recordou que esta não é a primeira vez que o FSD da Tesla falha em passagens de nível.

Aliás, a NBC News investigou o problema e encontrou mais de 40 relatos de falhas do FSD em passagens de nível nas redes sociais, entrevistando seis condutores de Tesla que experienciaram problemas, quatro dos quais forneceram evidência em vídeo.

Num caso documentado, um Tesla Model 3 em modo FSD foi atingido por um comboio, na Pensilvânia, após o sistema ter conduzido para cima dos carris. O condutor e os passageiros tinham saído antes do impacto, mas o carro foi atingido.

FSD da Tesla também acerta

Apesar das falhas que lhe vão sendo associadas, o FSD da Tesla continua a ser um sistema que exige supervisão constante por parte do condutor.

Efetivamente, embora o nome sugira condução totalmente autónoma, o sistema é classificado como um sistema de Nível 2, o que significa que o condutor deve manter as mãos no volante e estar pronto para intervir a qualquer momento.

Casos recentes de falhas em passagens de nível e outros incidentes destacam os riscos de confiar cegamente na tecnologia, sublinhando a importância da vigilância ativa mesmo quando o carro pode, alegadamente, conduzir de forma autónoma.

Neste contexto de evolução, em que o sistema está, aos poucos, a consolidar-se, há muitos condutores que relatam, ao mesmo tempo, experiências positivas com o FSD.

Utilizadores referem que a tecnologia consegue reduzir significativamente a carga de trabalho em viagens longas ou em trânsito intenso, ajudando na manutenção da velocidade e na gestão de faixas de forma relativamente eficaz.

Para esses condutores, o FSD representa um avanço tecnológico valioso que melhora o conforto e a conveniência ao volante, mesmo que não elimine a necessidade de supervisão.

A dualidade de experiências com o FSD reflete a conjuntura atual da tecnologia de condução autónoma, ainda em desenvolvimento e sujeita a melhorias contínuas.