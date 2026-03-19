Empresas estão a optar por renting de equipamentos recondicionados. Saiba porquê

A pressão económica atual obriga as PME a priorizar a liquidez e a investir apenas no que gera valor real. Esta mudança transformou decisões outrora simples, como a renovação de hardware, em escolhas estratégicas fundamentais para a sustentabilidade do negócio. E o renting tem sido uma grande aposta.

Entre a necessidade tecnológica e a pressão sobre a tesouraria

A transformação digital deixou de ser uma tendência para passar a ser uma realidade transversal a praticamente todos os setores. Equipas híbridas, ferramentas colaborativas, automação de processos e ciclos de inovação cada vez mais curtos obrigam as empresas a manter a sua infraestrutura tecnológica atualizada.

No entanto, esta necessidade entra muitas vezes em conflito com outra prioridade crítica: a gestão de tesouraria.

A aquisição de computadores, smartphones ou tablets representa, frequentemente, um investimento significativo. Quando multiplicado por uma equipa inteira, esse custo pode traduzir-se numa imobilização de capital que limita outras decisões - desde contratação até expansão do negócio. É precisamente neste ponto que muitas empresas começam a questionar o modelo tradicional de compra.

De investimento a custo operacional: uma mudança de paradigma

Em vez de adquirir equipamentos através de um investimento inicial elevado, cada vez mais empresas estão a optar por modelos de renting tecnológico. Na prática, isto significa aceder aos equipamentos mediante o pagamento de uma mensalidade fixa, ao longo de um período definido. Mais do que uma alternativa financeira, trata-se de uma mudança na forma de encarar a tecnologia: de ativo imobilizado para custo operacional.

Esta abordagem traz várias vantagens claras:

Liquidez protegida: evita um grande desembolso inicial e preserva capital para outras áreas do negócio;

Custos previsíveis: transforma a tecnologia num encargo mensal estável, mais fácil de planear;

Simplicidade fiscal: as rendas são tipicamente tratadas como custo operacional, sem necessidade de depreciação.

Para empresas em crescimento, esta previsibilidade pode fazer uma diferença significativa na gestão do dia a dia.

Flexibilidade para acompanhar o ritmo do negócio

Outro fator que tem impulsionado a adoção do renting é a flexibilidade. Num ambiente em constante mudança, as necessidades tecnológicas de uma empresa raramente são estáticas. Equipas crescem, funções evoluem e os próprios equipamentos tornam-se obsoletos mais rapidamente.

Modelos de renting permitem responder a esta realidade de forma mais ágil. No final do contrato - que pode variar, por exemplo, entre 12 e 36 meses - as empresas podem:

Atualizar para equipamentos mais recentes;

Ajustar o número de dispositivos;

Renovar ou encerrar o contrato conforme necessário.

Esta adaptabilidade reduz o risco de ficar preso a equipamentos desatualizados ou a decisões de investimento feitas num contexto já ultrapassado.

Dentro deste modelo, os equipamentos recondicionados têm vindo a ganhar relevância. Quando devidamente testados e certificados, estes dispositivos oferecem níveis de desempenho muito próximos dos equipamentos novos, mas com um custo mais acessível. Por exemplo, um MacBook pode começar com 31,51€/mês, enquanto poderá contar com um iPhone recente por 20,72€/mês.

Para muitas empresas, isto permite encontrar um equilíbrio interessante entre performance e investimento.

Além da componente financeira, há também um fator crescente de sustentabilidade. Ao prolongar o ciclo de vida dos equipamentos, as organizações contribuem para a redução do impacto ambiental associado à produção de novos dispositivos - um tema cada vez mais presente nas políticas empresariais.

O papel de um parceiro tecnológico especializado

Adotar um modelo de renting não é apenas uma decisão financeira - é também uma decisão operacional. A escolha dos equipamentos certos, a configuração, a manutenção e o suporte técnico ao longo do tempo são fatores que influenciam diretamente a produtividade das equipas. Por isso, muitas empresas optam por trabalhar com parceiros especializados que possam acompanhar todo o ciclo de vida da tecnologia.

No mercado português, existem empresas focadas neste tipo de abordagem integrada. Um exemplo é a iPremium, que tem vindo a posicionar-se como especialista em soluções Apple para empresas.

Para além da disponibilização de equipamentos - novos e recondicionados -, a empresa oferece soluções de renting empresarial combinadas com assistência técnica e acompanhamento próximo. A sua evolução recente, reforçada pela união com a iSell & Repair, contribui para consolidar uma base de conhecimento técnico relevante neste segmento.

Mais do que fornecer equipamentos, este tipo de parceiro pode ajudar a reduzir fricção operacional, garantindo que a tecnologia funciona como um facilitador - e não como um problema.

Uma nova forma de pensar a tecnologia nas empresas

Para muitas organizações, a questão deixou de ser simplesmente "comprar ou não comprar". O foco está, cada vez mais, em perceber como suportar equipas de forma eficiente, com menor pressão sobre a liquidez e maior capacidade de adaptação ao longo do tempo.

Modelos como o renting tecnológico - especialmente quando combinados com a possibilidade de integrar equipamentos recondicionados - refletem essa mudança de mentalidade. Uma abordagem mais flexível, mais previsível e mais alinhada com a realidade das empresas modernas.

Para quem está a rever a forma como gere o seu parque tecnológico, pode fazer sentido explorar as soluções disponíveis no mercado e perceber qual se adapta melhor ao seu contexto. A iPremium disponibiliza informação e um formulário de contacto para empresas que pretendam avaliar soluções de renting, seja com equipamentos novos ou recondicionados:

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