BYD ATTO 2 DM-i e ATTO 2 Comfort 100% elétrico chegaram a Portugal: preço e detalhes

O prometido é devido e, poucos meses depois de terem sido revelados pela BYD, o Super Híbrido Plug-in ATTO 2 DM-i e a nova versão Comfort do 100% elétrico ATTO 2 chegam a Portugal para oferecer mais eficiência, mais autonomia e mais tecnologia. Se o primeiro garante uma experiência de condução elétrica apoiada por 1000 km de autonomia total, o segundo promete recarregar de 10 a 80% em apenas 25 minutos.

Veículo elétrico topo de gama com uma bateria de 64,8 kWh, o BYD ATTO 2 Comfort promete um enorme aumento de autonomia, além de uma capacidade da bagageira preparada para a vida familiar.

Por sua vez, com até 90 km de autonomia em modo 100% elétrico, o Super Híbrido Plug-in BYD ATTO 2 DM-i chega com um consumo ponderado combinado de apenas 1,8 L/100 km, reduzindo drasticamente os custos operacionais.

Depois de terem sido revelados, em novembro do ano passado, ambos os veículos estacionaram, agora, em Portugal, prometendo mais eficiência, mais autonomia e mais tecnologia.

BYD ATTO 2 DM-i redefine o conceito de SUV compacto

Agora, em Portugal, o modelo vem proporcionar eficiência de combustível, assumindo-se como líder na sua classe, através da tecnologia Super Híbrida Plug-in com Dual Mode, ao qual junta um habitáculo prático e repleto de inovações úteis.

O modelo promete oferecer uma combinação incomparável de experiência de condução elétrica e autonomia total de até 1000 km, oferecendo aos clientes a possibilidade de dar um passo confiante em direção à condução puramente elétrica, enquanto desfrutam da segurança de um híbrido plug-in.

O BYD ATTO 2 DM-i mistura características de design SUV com dimensões compactas: mede 4330 mm de comprimento, 1830 mm de largura e 1675 mm de altura.

A distância entre eixos é relativamente longa, com 2620 mm, aumentando, desta forma, o espaço no habitáculo, e garantindo projeções dianteiras e traseiras curtas que reforçam a imagem de SUV.

O BYD ATTO 2 DM-i está disponível em quatro cores de carroçaria, incluindo a nova Midnight Blue.

Desempenho e autonomia

O BYD ATTO 2 DM-i surge equipado com a inovadora tecnologia Super Híbrida Plug-in com Dual Mode da BYD para o segmento dos SUV compactos, combinando a experiência de condução e a resposta de um veículo elétrico com uma enorme autonomia real.

Tecnologia DM-i da BYD Sistema de propulsão de sucesso no SEAL U DM-i e no SEAL 6 DM-i, a tecnologia DM-i baseia-se em várias inovações exclusivas da BYD, incluindo: Motores elétricos duplos de alta velocidade com um controlador integrado;

Uma Blade Battery;

Um motor a gasolina Xiaoyun de 1,5 litros desenvolvido especificamente e com uma eficiência térmica inovadora de 43,04%. Como o próprio nome sugere, a tecnologia Super Híbrida Plug-in com Dual Mode pode funcionar de duas formas distintas: EV, em que as rodas são acionadas exclusivamente pelo motor elétrico; HEV, em que o mesmo princípio se aplica na maior parte do tempo; neste caso, o motor a gasolina fornece carga à bateria e ao motor elétrico através de um inversor, e o veículo tem a resposta de condução de um EV puro. Nos momentos em que é necessária potência adicional, o modo HEV pode mudar de série para paralelo, combinando o potencial do motor a gasolina e do motor elétrico. Super Híbridos Plug-in BYD com DM-i: o que torna esta tecnologia tão poderosa?

A tecnologia DM-i da BYD resulta num sistema de transmissão que passa a maior parte do tempo a funcionar como um EV, com até 90 km de autonomia puramente elétrica, e o refinamento e resposta instantânea de um carro elétrico, mesmo no modo HEV.

O controlo inteligente dos sistemas (o "i" em DM-i) eleva a eficiência para um consumo combinado ponderado de apenas 1,8 L/100 km e uma autonomia combinada, com uma carga completa e um depósito cheio de gasolina, de até 1000 km.

Além destes números de eficiência, também oferece um desempenho competente: o BYD ATTO 2 DM-i pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 7,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de 180 km/h.

Em Portugal, está disponível somente a versão Boost do BYD ATTO 2 DM-i, que contempla uma bateria de 18 kWh e uma potência máxima do sistema de 212 CV (156 kW) - suficiente para uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 7,5 segundos.

Além de disponibilizar um sistema Vehicle-to-Load (V2L), permitindo que dispositivos externos sejam alimentados com até 3,3 kW, esta versão oferece uma autonomia WLTP em modo puramente elétrico de 90 km, juntamente com uma autonomia WLTP combinada de 1000 km.

Interior tecnológico e em prol da segurança

No interior, o BYD ATTO 2 DM-i oferece um painel de instrumentos digital de 8,8'' e um ecrã central tátil de 12,8".

O sistema de infoentretenimento utiliza o mais recente software da BYD, que inclui controlo por gestos para aquecimento e ventilação, e incorpora uma atualização do controlo por voz, graças ao "assistente mais inteligente".

Ativado pela expressão "Hi, BYD", oferece agora uma interação verdadeiramente humana, graças à mais recente tecnologia IA Generativa.

O sistema tem experiência em vários domínios, oferecendo uma poderosa capacidade de perguntas e respostas, desde viagens e notícias, até conhecimentos de cultura geral.

Segundo a BYD, suporta vários tipos de diálogo e lembra-se das "discussões", por forma a compreender melhor o que o utilizador está a dizer e a solicitar.

Disponibilidade Em Portugal, o BYD ATTO 2 DM-i está disponível para venda, a partir de 33.990 euros (acrescendo despesas e pintura metalizada, se aplicável). O novo modelo vem com o habitual pacote de garantia alargada da BYD: seis anos ou 150.000 km para o veículo e oito anos ou 200.000 km de cobertura para a bateria.

BYD ATTO 2 Comfort, SUV compacto elétrico com autonomia de até 430 km

O BYD ATTO 2 Comfort surge como uma nova opção topo de gama do popular SUV totalmente elétrico, equipado com uma bateria maior, mais autonomia e uma lista mais abrangente de funcionalidades e tecnologias úteis para o dia a dia.

Desde o seu lançamento, no primeiro trimestre deste ano, o BYD ATTO 2 provou ser uma escolha popular entre os clientes europeus que procuram um SUV compacto com níveis de praticidade próprios de um carro familiar.

Agora, o BYD ATTO 2 Comfort eleva essas qualidades a novos patamares, com quase mais 120 km de autonomia (ciclo combinado WLTP) e carregamento DC mais rápido, que reduz o tempo de carga de 30 a 80% para apenas 19 minutos.

Aumento de 20 kWh na capacidade da bateria proporciona 430 km de autonomia

Nas palavras da BYD, o ATTO 2 Comfort aproveita da melhor maneira o potencial da e-Platform 3.0. O modelo utiliza uma Blade Battery com uma capacidade útil de 64,8 kWh, quase 20 kWh a mais do que a bateria de outras versões elétricas do BYD ATTO 2.

Desta forma, oferece uma autonomia de 430 km (ciclo combinado WLTP) e mais de 600 km de autonomia em ciclo urbano.

Apesar de a bateria maior adicionar cerca de 150 kg ao peso total do BYD ATTO 2, um motor mais potente, com 150 kW e 310 Nm de binário, garante que o BYD ATTO 2 Comfort tem o mesmo desempenho das outras versões.

A velocidade máxima é de 160 km/h e pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 7,9 segundos.

O BYD ATTO 2 Comfort melhora, também, na velocidade de carregamento, com uma potência de carregamento DC aumentada de 155 kW.

Pode carregar a bateria de 10 a 80% em 25 minutos e precisa apenas de 19 minutos para ir de 30 a 80%.

Além disso, o BYD ATTO 2 Comfort inclui um carregador AC trifásico de 11 kW de série que permite uma carga completa de 0 a 100% em pouco mais de sete horas.

Design SUV elegante, mas compacto

O BYD ATTO 2 Comfort partilha as mesmas dimensões compactas das outras duas versões da gama, Active e Boost: mede 4310 mm de comprimento, 1830 mm de largura e 1675 mm de altura.

A distância entre eixos é relativamente longa, com 2620 mm, aumentando o espaço no habitáculo e garantindo projeções dianteira e traseira curtas, que reforçam a imagem de SUV.

No interior, o BYD ATTO 2 Comfort possui um painel de instrumentos digital de 8,8'', juntamente com um ecrã tátil de infoentretenimento de 12,8''.

O software permite a utilização de aplicações como Spotify, YouTube, Zoom e Amazon Music, e também é capaz de receber atualizações over-the-air.

Tal como outros modelos BYD, o ATTO 2 Comfort possui um sistema de controlo por voz, acessível através da frase "Hi, BYD", que permite ao utilizador controlar diversas funções importantes.