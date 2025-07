Kawasaki e Foxconn testam robôs enfermeiros em Taiwan

Em breve, os corredores de algumas unidades hospitalares em Taiwan poderão ter um novo tipo de assistente. A Kawasaki e a Foxconn estão a testar um robô capaz de guiar pacientes, transportar amostras biológicas e entregar medicação de forma totalmente autónoma.

Um novo colega nos corredores do hospital

Longe de ser apenas um protótipo de laboratório, este assistente robótico já está a ser testado em ambiente real, com pacientes, no Hospital Geral de Veteranos de Taichung. O projeto, liderado pela Kawasaki e pela Foxconn, tem um objetivo claro: integrar estes robôs nas equipas de saúde a partir de 2026.

A base tecnológica deste novo robô é o modelo Nyokkey, da Kawasaki, já com provas dadas em lares de idosos, restaurantes e outras instalações. A versão hospitalar adapta o design a um ambiente clínico, equipando-o com funcionalidades específicas para aliviar a sobrecarga do pessoal de saúde.

A meta imediata do projeto não passa pela substituição de profissionais qualificados, mas sim por oferecer um apoio valioso em tarefas rotineiras que consomem tempo e recursos preciosos. Num cenário como o de Taiwan, onde a escassez de enfermeiros é uma preocupação crescente - uma realidade partilhada por muitos outros países -, a automação de certas tarefas pode fazer uma diferença importante.

A Foxconn estima que, ao assumir o transporte de medicamentos, amostras ou kits de cuidados, o robô poderá reduzir a carga de trabalho da equipa de enfermagem em até 30%.

A tecnologia por detrás do robô assistente

A parceria entre a Kawasaki Heavy Industries e a Foxconn tem uma estratégia bem delineada.

A Kawasaki é uma pioneira da robótica industrial no Japão, com um vasto portefólio que abrange desde a indústria automóvel e de semicondutores até sistemas de cirurgia assistida.

Por sua vez, a Foxconn, a maior fabricante de eletrónica por contrato do mundo, tem vindo a investir fortemente em robótica e inteligência artificial (IA) como novos motores de crescimento.

Neste projeto, a Foxconn integrou a tecnologia da NVIDIA para todo o ecossistema de IA, desde o treino dos modelos em centros de dados até à execução dos algoritmos no próprio robô. Segundo o Nikkei Asia, as duas empresas estão atualmente a negociar os pormenores da divisão da produção, do suporte técnico e da comercialização do produto final.

Embora o foco inicial seja o ambiente hospitalar, tanto a Kawasaki como a Foxconn já manifestaram interesse em expandir a sua utilização para outros setores. A experiência acumulada nas clínicas servirá como um campo de testes crucial para desenvolver uma futura geração de robôs multifuncionais.

Se o desenvolvimento correr como planeado, o robô deverá chegar ao mercado taiwanês no ano fiscal de 2026. A Kawasaki e a Foxconn estabeleceram uma meta ambiciosa: atingir um volume de vendas acumulado de 200 unidades até ao final de 2027. Contudo, o preço final do robô assistente ainda não foi revelado.

