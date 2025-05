YouTube tem novo truque para forçar os utilizadores a verem publicidade

Ainda que seja um dos meios de rentabilidade das plataformas, os utilizadores estão fartos de publicidade, procurando constantemente formas de a evitar. Em mais uma estratégia para impingi-la, entre outras que tem testado, o YouTube tem um novo truque.

O YouTube há muito que procura estratégias para impedir os utilizadores de contornarem a publicidade. Esta semana, no evento YouTube Brandcast, em Nova Iorque, a empresa anunciou uma nova ferramenta que deverá apresentar os anúncios no momento em que os utilizadores estiverem mais envolvidos com um vídeo.

Alimentada pelo modelo de Inteligência Artificial (IA) da Google, Gemini, a funcionalidade identificará as alturas em que os vídeos recebem níveis elevados de atenção dos espetadores e organizará os anúncios para serem colocados após esses momentos.

YouTube quer publicidade nos momentos-chave dos vídeos

Os chamados Peak Points têm o potencial de permitir mais impressões e uma taxa de cliques mais elevada - métricas que determinam quanto dinheiro é que os criadores ganham no YouTube.

Segundo a plataforma, o modelo de IA é treinado através da análise de elementos de vídeo, como fotogramas e transcrições.

A funcionalidade Peak Points está, atualmente, a ser testada, por via de um programa piloto, e deverá ser implementada ao longo deste ano.

Além dos Peak Points, o YouTube fez outros anúncios orientados para os anunciantes, procurando rentabilizar a IA, segundo a informação avançada.

