Farto de anúncios nos vídeos do YouTube? As notícias não podiam ser piores

Os anúncios do YouTube podem parecer invasivos, a verdade é que a Google tem tido um sucesso grande com estes. Este serviço de vídeo mostra agora isso, com a sua receita publicitária a crescer 13,8% em comparação com o ano passado. A sua guerra contra os bloqueadores de anúncios dá resultados e isso pode agora ser visto de forma muito clara.

Está farto de anúncios nos vídeos do YouTube?

Os números não mentem e declaram que o YouTube arrecadou uns impressionantes 10,4 mil milhões de dólares em receitas publicitárias em apenas um trimestre. Há duas razões para este crescimento de quase 14%. A primeira é a remoção parcial dos bloqueadores de anúncios e a segunda está no aumento dos anúncios em vídeo para níveis quase insuportáveis.

No ano passado, a Google tentou transformar o YouTube numa plataforma paga, inundando os utilizadores com anúncios no início e no meio dos vídeos que não podem ser removidos. O problema é que o YouTube equipara o seu serviço a uma plataforma de televisão, quando não o é.

Mas muitas pessoas vão ao YouTube ver um vídeo específico de um minuto de duração, acabando por serem brindados com 45 segundos de anúncios. Além disso, se for alguém que entra e sai do YouTube com frequência, ou utiliza dispositivos diferentes, ou contas diferentes, ou não tem nenhuma conta, o tempo de anúncio é reiniciado e tem de suportar anúncios em todos os vídeos.

Lucros mostram que notícias não podiam ser piores

Isto levou muitos utilizadores, cansados ​​destes anúncios e bloqueadores que não funcionavam, a pagarem uma subscrição do YouTube Premium. O problema desta subscrição, que já aumentou de preço várias vezes, é que não se paga apenas para remover anúncios, mas também recebe o acesso ao YouTube Music, mesmo que não queira. Isso choca com quem já tem o Spotify ou o Apple Music.

A Google joga com a sua posição de monopólio, uma vez que não tem concorrência. O TikTok não pode ser considerado como tal, em termos de conteúdo. O Twitch também não, pois o seu foco principal são os videojogos. A receita de subscrições do YouTube cresceu quase na mesma proporção. De 10,8 mil milhões de dólares no último trimestre de 2023 para 11,6 mil milhões de dólares no mesmo período em 2024.

Já a receita publicitária do YouTube aumentou quase 14% após o site ter reprimido os bloqueadores de anúncios. Este cenário vem dar ainda mais força para a Google apostar nos anúncios. O futuro poderá ser complicado, com estes a serem mais precisos e intrusivos, com os anúncios com tecnologia de IA a serem já testados pelo YouTube.