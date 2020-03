Coronavírus: Poluição na Europa baixa drasticamente (incluindo Portugal)

É raro encontrar uma boa notícia no meio de tanta desgraça mundial. No entanto, o novo coronavírus está a ter um impacto tremendo no mundo. Depois da China e da Itália, que diminuiriam drasticamente os níveis de poluição, agora surge a informação relativamente à Europa (num todo).

Segundo dados do Copernicus Sentinel-5P da Agência Espacial Europeia, a poluição baixou drasticamente em toda a Europa!

A pandemia provocada pela Covid-19 tem levado a alterações drásticas nas sociedades. Países em estado de emergência, fábricas fechadas, muitos em regime de teletrabalho, etc, etc! O vírus conseguiu meter quase todos em casa e o ambiente até agradece.

Coronavírus leva a redução da poluição em toda a Europa

De acordo com o comunicado emitido pela ESA, os novos dados, baseados em observações do satélite Copernicus Sentinel-5P, mostram fortes reduções nas concentrações de dióxido de nitrogénio (NO2) em várias (grandes) cidades da Europa – incluindo Paris, Madrid e Roma.

Como se pode ver pelas imagens seguintes, a diferença dos níveis de poluição de março de 2019 para março de 2020 é significativa. Tal deve-se às restritivas medidas de quarentena aplicadas por vários países.

E em Portugal, como estão os níveis de poluição?

Portugal não é destacado no comunicado, mas facilmente se percebe que o nosso país segue o cenário que está a acontecer em outros países.

Os dados apresentados são oriundos do satélite Sentinel-5 e necessitam de ser confirmados com outras fontes de dados e com outras observações. No entanto, a diminuição da poluição nos céus da Europa é claríssima.

De acordo com os números de hoje, em Portugal existem 5170 infetados e foram já registadas 100 mortes. O número de infetados à escala mundial já ultrapassou os 600 mil e registam-se mais de 28 mil mortes por causa da COVID. Fique em casa!

