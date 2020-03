O Covid-19 tem estado na ordem do dia pelas razões que todos conhecem. Está a paralisar o mundo e a obrigar a que todos se recolham em casa para não estarem expostos à transmissão do vírus e assim estarem protegidos.

Depois de termos visto todos os efeitos negativos que têm surgido, eis que se reforçam alguns pontos positivos que estão a surgir. Depois de termos visto a poluição a ser reduzida na China, é agora a vez do continente europeu. A Itália a diminuir drasticamente os seus níveis de poluição.

A Itália está no foco desta pandemia

A pandemia provocada pelo Covid-19 tem provocado alterações drásticas ao dia a dia de todos. Para além de termos já as escolas fechadas, muitas empresas estão a enviar os seus funcionários para casa, em regime de teletrabalho.

Se este é um cenário que agora chega a Portugal, em Itália há já algumas semanas que esta é a realidade. Neste país o cenário é bem mais restrito e existem inclusive fábricas e outras indústrias fechadas. O país está parado e a aguardar que o surto se extinga.

Covid-19 tem efeito positivo na poluição

Se num prisma este é um péssimo cenário, noutro poderá ser bem-visto e até positivo. Este cenário trouxe uma redução da poluição que pode ser vista de forma total nas imagens que foram recolhidas por satélites de observação entre os dias 7 de fevereiro e 7 de março.

Em concreto, e do que pode ser visto no vídeo abaixo, a redução da poluição de dióxido de azoto é muito grande e está naturalmente associada à paragem de toda a indústria no norte de Itália. OS dados são claros e mostram esta vantagem no meio de tantos problemas.

Níveis de dióxido de azoto diminuíram

Os dados apresentados são oriundos do satélite Sentinel-5 da Agência Espacial Europeia e necessitam de ser confirmados com outras fontes de dados e com outras observações, mas é clara a diminuição da poluição nos céus de Itália.

É em Itália que têm estado os maiores problemas associados ao Covid-19 e ao Coronavírus, com quase 25 mil infetados e mais de 1800 mortes confirmadas.A pandemia está a alastrar pela Europa, mas espera-se que tenha impacto menor nos restantes países.