Ano após ano, a Google tem-nos habituado ao lançamento de um flagship associado à linha Nexus ou Pixel para acompanhar o lançamento das novas versões de Android e para mostrar a verdadeira experiência Android.

No entanto, uma nova informação encontrada na nova Google Camera pode indicar que os novos Pixel 5 irão concorrer na gama média.

Desde as primeiras versões de Android que a Google, em conjunto com os fabrincantes, tem lançado smartphones para acompanhar as novas versões do sistema operativo. Certamente todos se lembram da linha Nexus e, mais recentemente, da linha Pixel. Com estes equipamentos é possível viver a experiência pura do Android e obter as atualizações mal as novas versões são disponibilizadas.

Se até aqui anualmente era sempre lançado um smartphone equipado com características de topo, de forma a concorrer com os flagship de outras marcas, este ano poderemos ver uma abordagem diferente da Google.

Depois de conhecermos a nova versão 7.4 da Google Camera, que irá acompanhar o Pixel 4a, várias novidades foram descobertas. A primeira foi o suporte à gravação em 4K 60 fps, que deverá ser disponibilizada apenas no Pixel 5. A segunda foi agora descoberta pela equipa do 9to5Google, em relação aos processadores que deverão equipar os futuros modelos da Google.

Pixel 5 e 5 XL deverão vir equipados com processador de gama média

Ao analisar o código da nova versão do Google Camera, foram descobertas referências aos novos equipamentos da Google. Para começar, o “photo_pixel_2020_midrange_config” deverá representar o Pixel 4a, enquanto o “photo_pixel_2020_config” deverá representar os novos Pixel 5.

Para confirmar estas referências, é possível verificar que no ano passado o Pixel 3a era descrito como “photo_pixel_2019_midrange_config” e o Pixel 4 como “photo_pixel_2019_config”.

Dentro destas referências ao novo Pixel 5, foram encontradas dois nomes de código, os Bramble e Redfin, que deverão representar o Pixel 5 e o Pixel 5 XL. No entanto, estes dois nomes de código já tinham surgido anteriormente em janeiro, num leak que nos mostrava que estes dois equipamentos estariam equipados com o processador Snapdragon 765G.

Assim, juntando as diversas peças, podemos concluir que os novos Pixel 5 poderão vir equipados com um processador de gama média, não contando desta vez com o melhor processador produzido pela Qualcomm. Assim, e para desilusão de muitos fãs, a Google poderá investir no segundo melhor processador da Qualcomm para 2020 e produzir um equipamento mais económico.