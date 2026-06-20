WhatsApp traz um novo ponto verde aos contactos! Mas para que serve?

O WhatsApp continua a introduzir alterações na sua app para facilitar a comunicação entre utilizadores. A mais recente funcionalidade, detetada na versão beta para Android, traz um elemento visual muito familiar para quem usa redes sociais e aplicações de mensagens. Um ponto verde que indica quando um contacto está online.

WhatsApp traz um novo ponto verde

A funcionalidade começou a ser implementada na versão beta 2.26.24.5 do WhatsApp para Android e, por enquanto, está apenas disponível para um número limitado de utilizadores participantes no programa de testes. No entanto, espera-se que chegue gradualmente a mais dispositivos nas próximas semanas.

O novo indicador aparece diretamente sobre a fotografia de perfil de um contacto quando este está a utilizar o WhatsApp e ativou a opção para mostrar o seu estado online . Desta forma, os utilizadores podem ver rapidamente se a outra pessoa está online sem ter de procurar pela etiqueta de estado tradicional "Online".

Até agora, o WhatsApp indicava que um contacto estava online com um texto por baixo da fotografia de perfil no ecrã de informação da conversa. Com esta atualização, a plataforma substitui este texto por um ponto verde muito mais visível e intuitivo.

Para que serve nos contactos?

A empresa tem vindo a trabalhar há meses para tornar as informações sobre a disponibilidade de contacto mais acessíveis. De facto, estão também a desenvolver uma nova secção onde os utilizadores podem ver quais as pessoas que estão online ou estiveram ativas recentemente. Esta secção ainda não está disponível, mas o novo ponto verde parece ser uma antevisão da direção que a aplicação irá tomar em versões futuras.

No entanto, o WhatsApp optou por manter as definições de privacidade atuais. O indicador de estado online só aparecerá se o contacto permitir que outros utilizadores vejam o seu estado online . Aqueles que optaram por ocultar esta informação continuarão sem ver qualquer indicador de atividade.

Por enquanto, o ponto verde apenas aparece no ecrã de informações do chat. Não está presente na lista principal de conversas nem nas janelas de chat. No entanto, vários indícios sugerem que o WhatsApp pode estender este sistema visual a outras áreas da aplicação mais tarde.