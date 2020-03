O Google Maps tem crescido e melhorado ao longo dos anos. Com cada vez mais novidades e funcionalidades, tem conseguido dar de forma transparente e direta aos utilizadores o que procuram e necessitam.

Depois de termos visto algumas novidades no seu 15º aniversário, surgem agora testes com outra integração única dentro deste serviço de mapas. O Google Maps vai finalmente conseguir integrar o Live View em qualquer situação.

O Live View surgiu na I/O de 2018 e mostrava a forma simples como se iria integrar a realidade virtual com o Google Maps. Mesmo quando chegou, mostrou como é simples passar a navegar de forma mais simples e, principalmente, mais intuitiva.

Agora, o Google Maps quer trazer esta navegação a mais áreas e a mais situações, onde faz sentido estar presente e disponível para os utilizadores. Passa a poder ser usado quando é feita uma simples pesquisa no serviço de mapas.

No resultado da pesquisa, diretamente no mapa, passa a estar disponível a opção de acesso direto ao Live View. Aqui é depois feito todo o processo de configuração para utilização da câmara do smartphone na navegação virtual.

Aqui será depois mostrado todo o processo de navegação para o ponto que pesquisaram no mapa. Será mostrada a direção a ser seguida, com sinalética específica, e também algo muito importante. Falamos da distância que falta para o ponto escolhido.

Tudo mostra que o Google Maps vai ter uma integração muito maior com o Live View, tornado-se este um ponto central deste serviço. A Google quer assim potenciar esta sua novidade e explora-la ao máximo para que todos a possam usar.

Esta é ainda uma fase de início de testes em que será validada todo desenvolvimento feito pelo Google Maps. Mais tarde, com outra certeza, este será lançado para todos usarem e poderem explorar ao máximo.