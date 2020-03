E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos da influência do Coronavírus COVID-19 no mundo da tecnologia, dos novos Xiaomi Redmi Note 9 Pro e pro Max, do novo Huawei P40 Pro PE, e muito mais.

A Xiaomi, através da sua marca subsidiária da marca Redmi, anunciou que implementou com sucesso um leitor de impressões digitais em ecrãs LCD. Desta forma, sendo este um painel mais barato, a tecnologia poderá agora ser produzida em massa.

Portanto, o cenário dos smartphones baratos, ainda com ecrã LCD, dependerem do sensor biométrico colocado na traseira ou lateral, vai mudar. Em 2020, os fabricantes de LCD irão poder dar um passo em frente.

Investigadores israelitas desenvolveram uma lente de contacto que permite a quem sofre de daltonismo reconhecer todas as cores. A tecnologia irá traduzir-se, certamente, numa nova esperança e solução para todos aqueles que, devido a esta condição, não conseguem distinguir alguns tons.

Este é um salto importante para ajudar os daltónicos.

O assunto começa a ser constante e está a entranhar-se no dia a dia. A doença COVID-19, o novo Coronavírus, está a abrandar o planeta lentamente. Segundo informações, devido ao vírus e a atrasos no fabrico do novo iPhone 9, a Apple decidiu adiar o evento que seria a apresentação de novos produtos neste mês. Assim, o sucessor do iPhone SE será apresentado e lançado quando a empresa tiver certezas de conseguir satisfazer a procura.

Os eventos da Apple juntam sempre milhares de pessoas dentro e fora das instalações da empresa. Esta seguramente não seria a altura certa para o lançamento do novo iPhone e de outras novidades já alinhadas.

No ano passado, a Qualcomm adoptou a estratégia de lançar a meio do ano uma versão aditivada do seu processador de topo.

Ao que tudo indica, a empresa americana irá manter esta estratégia, com o lançamento ainda este ano do Snapdragon 865 Plus.

A Noruega tem sido dos países que mais aposta na transformação dos meios de transporte térmicos para elétricos. A adoção de carros elétricos no país é das maiores do mundo e agora o alvo parece ser o transporte aéreo. Segundo o Ministro dos Transportes e Comunicações do pais, o mundo enfrenta uma crise climática e o setor dos transportes pode ter uma palavra importante na reduções de emissões.

O objetivo é elevar a Noruega a um dos primeiros países a adotar aviões elétricos nas suas frotas.

A Google tem no Chromecast a sua ferramenta para dar algumas funções inteligentes às televisões tradicionais.

Alguns rumores apontam que poderá ser agora lançada uma nova versão da Chromecast Ultra, que deverá integrar Android TV e um controlo remoto.

Conforme havíamos avançado, o Redmi Note 9 Pro e o Redmi Note 9 Pro Max chegaram ao mercado esta semana. A Xiaomi introduziu dois novos smartphones de gama média relativamente baratos. Trazem bons recursos, o que deve garantir um excelente sucesso à série Redmi Note.

Os dispositivos serão lançados primeiro na Índia, no entanto, Portugal é igualmente um alvo para esta gama. Claro, o preço é o seu grande trunfo!

Uma das mais recentes ofertas da Huawei é no campo dos portáteis. A marca resolveu diversificar a sua oferta e entrar em áreas onde parece estar completamente à vontade.

Depois do sucesso a que as suas ofertas anteriores tiveram, surge agora no nosso país o novo MateBook D, apresentado no último evento da marca. Depois sucesso que teve nessa altura, todos podem agora confirmar o seu desempenho.

A chinesa Huawei acredita que a rede 5G vai chegar a 500 milhões de utilizadores em apenas 3 anos.

As afirmações são do presidente de marketing da empresa, que ao mesmo tempo indica os benefícios que esta tecnologia trará.

Depois do P40 Lite, a Huawei deverá apresentar este mês a nova série P40, como forma de atacar o mercado de topo dos equipamentos Android.

Se já tínhamos falado do P40 e do P40 Pro, surgem agora informações sobre uma outra versão, a P40 Pro PE.

O Very Large Telescope ou VLT que pertence ao observatório ESO, permitiu descobrir um planeta extremo onde se pensa que chova ferro. O tóxico exoplaneta gigante ultra-quente tem um lado diurno onde as temperaturas sobem aos 2400º Celsius.

Assim, tal como é descrito, a temperatura do planeta é de tal forma alta que tem a capacidade de vaporizar metais. Então, os ventos fortes transportam vapor de ferro para o lado noturno mais frio, onde este vapor condensa em gotas de ferro.

Nas últimas semanas, várias foram as informações que foram surgindo, oficialmente e em leaks, sobre a nova série OnePlus 8.

Depois de já termos ficado a saber quase tudo sobre estes equipamentos, surgiu agora a possível data da sua apresentação.

O final do ano de 2020 era muito aguardado pela comunidade Gamer, uma vez que era a data apontada para o lançamento da Playstation 5 e a Xbox Series X.

No entanto, segundo os analistas, o Covid-19 poderá atrasar estes planos, atirando estes lançamentos para 2021.