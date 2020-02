Huawei P40 Lite – Uma arma de peso para atacar a gama média

A Huawei é atualmente uma das marcas com mais força no mercado dos smartphones de gama média, representando grande parte das vendas deste segmento.

Mesmo com os problemas com a Play Store, a marca chinesa não desiste deste mercado e lançou o Huawei P40 Lite.

Já são mais que conhecidas as limitações da Huawei no mercado dos smartphones. Embora a Google mostre interesse em voltar a trabalhar com a marca chinesa, esta continua sem os serviços e aplicações da marca americana nos seus equipamentos.

No entanto, isto não tem sido impedimento para a Huawei que tem continuado a investir no mercado dos smartphones e a introduzir as suas novidades. Com a apresentação dos Huawei P40 e P40 Pro a caminho, a marca chinesa optou por lançar com antecedência um outro equipamento desta série, o Huawei P40 Lite.

Huawei P40 Lite – A nova aposta para a gama média

A Huawei tem nos modelos Lite um dos seus grandes trunfos na gama média. Há vários anos que este é um dos modelos mais vendidos, tornando-o obrigatóriamente numa grande aposta da marca chinesa.

Para o ano 2020, mesmo com as dificuldades sentidas pela marca neste mercado, a Huawei irá continuar a apostar neste segmento e apresentou agora o P40 Lite. Vamos conhecê-lo!

Este novo smartphone chega-nos então com um ecrã IPS LCD de 6,4″ com rácio 19.5:9 e resolução FullHD+ (2310×1080 pixeis). A acompanhar teremos um processador Kirin 810, com construção em 7nm, e uma GPU Mali G52. A nível de RAM e ROM teremos apenas uma opção, estando disponível a opção de 6 + 128 Gb, podendo ser ampliada com um cartão NMCard até 128 Gb.

Um conjunto de 4 câmaras para fotografia

A nível de fotografia contamos com um conjunto de quatro câmaras liderado por um sensor de 48 MP com abertura f/1.8. A este soma-se um outro sensor super grande angular de 8 MP e com captura em 120º, um sensor de 2 MP para macro e, por último, um sensor de 2 MP para o modo retrato. A este conjunto ainda se adiciona um flash LED, assim como uma otimização de software com apoio de inteligência artificial. Já a câmara frontal está inserida no ecrã, ao estilo Punch-hole, com 16 MP e abertura f/2.0.

A nível de bateria encontramos uma capacidade de 4200 mAh com carregamento rápido de 40W. Além disso, contaremos também com 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, USB Tipo C e jack 3,5mm. O leitor de impressões digitais encontra-se na lateral do equipamento e a nível de software teremos a EMUI 10, baseada em Android 10.

Serviços da Google não estarão incluídos

Como tem sido habitual nos últimos equipamentos da marca, o Huawei P40 Lite não virá com os serviços e aplicações da Google. Assim, para instalar aplicações, será necessário utilizar a loja da marca chinesa ou instalar posteriormente as funcionalidades da Google.

Preço e disponibilidade

O Huawei P40 Lite estará disponível no mercado apenas com a versão de 6 + 128 GB e disponível nas cores Midnight Black, Sakura Pink e Crush Green.

A nível de disponibilidade deverá estar no mercado a 16 de março e terá um custo de 299€.