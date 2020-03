COVID-19 obriga a Apple a cancelar evento de apresentação do iPhone 9

O assunto começa a ser constante e está a entranhar-se no dia a dia. A doença COVID-19, o novo Coronavírus, está a abrandar o planeta lentamente. Segundo informações, devido ao vírus e a atrasos no fabrico do novo iPhone 9, a Apple decidiu adiar o evento que seria a apresentação de novos produtos neste mês. Assim, o sucessor do iPhone SE será apresentado e lançado quando a empresa tiver certezas de conseguir satisfazer a procura.

Os eventos da Apple juntam sempre milhares de pessoas dentro e fora das instalações da empresa. Esta seguramente não seria a altura certa para o lançamento do novo iPhone e de outras novidades já alinhadas.

COVID-19 atrasa a Apple

A empresa de Cupertino está a braços, como o resto do mundo, com problemas em várias frentes. Em primeiro lugar, a empresa não tem produção satisfatória nas suas fábricas na China para colocar produto no mercado. Em segundo lugar, com o agravamento do surto de Coronavírus nos Estados Unidos, estes eventos estão totalmente desaconselhados.

Conforme algumas informações, a empresa ficou “preocupada” em trazer cerca de 1000 pessoas para um evento à imprensa no seu Teatro Steve Jobs no Apple Park, no final de março. Muitos executivos da Apple também estavam preocupados em como poderiam se distanciar socialmente num evento público com tantas pessoas ao redor.

Além disso, o Condado de Santa Clara proibiu o encontro de 1000 ou mais pessoas até 1 de abril, o que impede ainda mais a Apple de realizar um evento de apresentação do iPhone 9, mesmo que ela quisesse.

iPhone 9 sem material para ser montado na China

A fonte também referiu que há “atrasos na produção de dois dos produtos primários” que a Apple pretendia lançar no evento. Não ter estes dispositivos à venda em todo o mundo logo após o evento teve outro papel fundamental no adiamento do evento.

Os atrasos na produção fazem sentido uma vez que vários parceiros da cadeia de fornecimento da Apple tiveram que encerrar as suas fábricas devido ao surto de COVID-19 na China. A Apple está agora a avaliar o cronograma de produção de componentes e a montagem do produto final e, dependendo disso, a empresa irá decidir sobre um plano de apresentação para os seus dispositivos. A partir de agora, nada será rígido nas datas, isto é, as coisas podem mudar de um dia para o outro.

Acreditava-se anteriormente que a Apple anunciaria alguns produtos novos este mês através de um comunicado de imprensa. No entanto, dado que o surto do vírus se espalhou nos Estados Unidos e os atrasos na produção, é agora possível que o lançamento seja adiado para abril.