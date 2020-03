Todos os meses a Microsoft lança atualizações para o Windows 10. A Patch Tuesday reúne numa única atualização todas as correções de segurança que criou ao longo do último mês. Estas corrigem problemas e trazem melhorias aos utilizadores.

Este mês não foi diferente e a Microsoft já colocou na rua algumas novidades para duas versões específicas do Windows 10. Inteire-se do que há de novo.

Uma nova atualização da Microsoft

A Microsoft tem tido um passado complicado no que toca às atualizações. As mais recentes trouxeram problemas graves e que igualmente levaram a que utilizadores perdessem os seus dados e que tivessem problemas graves de desempenho. A marca trata desses problemas, mas não deixaram de afetar os utilizadores.

Pois agora surgiram 2 novas atualizações nos ciclos mensais, dedicadas a 3 versões especifica do Windows 10. A build 18363.719 está disponível para as versões 1909 e 1903 deste sistema operativo da Microsoft e tem foco na segurança.

Melhorias de segurança no Windows 10

Esta trata de trazer mais segurança na utilização do Edge e do Internet Explorer. Também a verificação nos nomes de utilizador e palavra-passe foi atualizada. Por fim, há melhorias para a segurança de dispositivos externos ligados, como controlos de jogos, impressoras e câmaras web.

No caso da build 17763.1098, esta é dedicada à versão 1809 do Windows 10. Prestes a perder o suporte por parte da Microsoft, em 12 de maio, resolveram focar-se igualmente em trazer ainda mais na segurança para esta versão.

Patch Tuesday continua a proteger este sistema

As melhorias são na sua maioria idênticas ao que a outra atualização traz, com mais segurança nos browsers e na verificação de dados de acesso. Há, no entanto, correções que se focam em proteger o Windows 10 em funções básicas. A gestão de ficheiros e o seu armazenamento foi também visado.

Estas duas versões estão já a ser distribuídas e prontas para instalar no Windows. Basta procurar a sua presença e avançar com o processo. Este deve ser rápido e isento de problemas, com muito mais segurança no final.