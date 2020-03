Os smartphones Android têm, por norma, alguns códigos escondidos e que trazem informação adicional. Esta serve para os técnicos conseguirem obter dados sobre os smartphones e assim conseguir perceber problemas.

A Huawei também tem os seus códigos nos seus telefones, que qualquer utilizador. Hoje trazemos essa informação para que possam consultar alguns parâmetros do smartphones da marca. Vejam o que consegue saber de forma muito simples.

A forma de aceder a estes dados é muito simples. Com um código conhecido, e dentro da app Telefone, só precisam de escrever a informação que disponibilizamos. De imediato, sem precisar de carregar em mais nada, os dados são mostrados.

Informação sobre o telefone

O primeiro código que trazemos dá acesso a informações sobre o smartphone. Escrevendo *#*#0000#*#* vão aceder a uma área em que podem consultar dados sobre o vosso smartphone. Esta informação está focada no hardware.

Esta é parecida com o que podem aceder dentro das Definições do Android, mas neste caso removendo toda a camada do sistema operativo e do seu software de base. Também a EMUI está fora desta área.

Dados dos calendários presentes no smartphone

O segundo código dá acesso a informações sobre os calendários presentes no smartphone. Só precisam de digitar *#*#225#*#* e surgirá a informação que está disponível para mostrar aos utilizadores.

Aqui podem ver dados sobre os diferentes calendários presente. A informação é reduzida e limita-se a mostrar o número de eventos registados em cada um desses calendários.

Dados de diagnóstico de FCM

De seguida têm o primeiro código de debug da MIUI e do Android nos smartphones Huawei. Com os números *#*#426#*#* vão ter acesso a um conjunto alargado de informação. Esta foca-se no FCM (Firebase Cloud Messaging).

O FCM é um serviço de notificações e de envio de mensagens, que permite receber dados de apps com o WhatsApp ou o Telegram. Aqui vêm o registo de mensagens e as ligações aos servidores que enviam essas notificações.

Saber o IMEI de cada Huawei

Por fim temos o código que poderá ser mais útil para os utilizadores. Falamos do que permite saber o IMEI de cada equipamento. Escrevendo *#426# recebem uma nova notificação dentro da app Telefone.

Este alerta vai conter um ou dois registos IMEI, um para cada slot de cartão SIM, e também o registo do número de série do smartphone (SN). Estes dados podem ser obtidos, mas não de forma tão rápida.

Só precisam de memorizar estes códigos ou colocá-los como um simples contacto para usarem mais tarde. Esta é informação útil e que pode revelar dados que são importantes, em especial nestes smartphones Huawei.