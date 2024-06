Android 15 nos OnePlus terá modo especial de reparação para proteger dados dos utilizadores

Proteger os dados do utilizador é algo essencial, seja em que situação for. Isso está a ser garantido com o Android 15 nos OnePlus, com muitas novidades reveladas ou a serem preparadas. Uma das mais recentes veio agora revelar que esta versão terá um modo de reparação, que irá bloquear o acesso a dados dos utilizadores.

O processo de testes da Google para as novas versões do Android acabou de revelar uma novidade. Esta não foi vista nos smartphones Pixel, mas sim num OnePlus 12, que recebeu, entretanto, a primeira versão beta do novo sistema. Este modelo parece ter o exclusivo no que toca ao modo de reparação.

Ao ser explorado, este novo modo promete que os utilizadores vão ter os seus dados protegidos de acesso de estranhos em situações especiais. Garante que qualquer técnico tenha acesso pleno ao smartphone, mas, ao mesmo tempo, protege os dados dos utilizadores, impedindo o acesso a estes e protegendo-os.

Do que foi visto, o ativar deste modo não é imediato e demora algum tempo. Os utilizadores têm quase que configurar novamente o dispositivo, adicionando uma conta e escolhendo opções disponíveis, sendo consideradas essenciais para proteger os dados dos utilizadores.

Curiosamente, este modo não é uma novidade no universo Android. A Samsung já tem a sua implementação feita desde a One UI 5 e até a Google tem o mesmo nos seus Pixel desde o Android 13, algo que pode ser usado há muito tempo, para garantir a proteção dos dados dos utilizadores.

Não está imediatamente claro se a OnePlus usa as atualizações dinâmicas do sistema do Android, ou a criar um perfil de utilizador para a implementação do modo de reparação. Pode ainda estar a implementar a sua própria solução caseira.

Seja em que caso for, os sinais desse recurso em beta dão a esperança de uma implementação refinada e estável em breve. Ainda mais interessante seria esta novidade ser algo nativo do Android 15 e acessível a todos os smartphones, independente da marca que os fabricar.