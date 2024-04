Problemas ao enviar vídeos no WhatsApp? A situação é geral no Android

Sendo uma ferramenta de comunicação global, o WhatsApp não pode (e não deve) falhar ou ter problemas. Os utilizadores dependem desta proposta para conversar e para partilhar ficheiros. É precisamente esta última função que está agora a falhar, sempre que os utilizadores tentam enviar vídeos. Aparentemente está limitado ao Android.

Problemas ao enviar vídeos no WhatsApp

Ainda não existe uma razão para este problema, mas a verdade é que afeta os utilizadores do Android. Muitos dos que tentam partilhar vídeos no WhatsApp têm problema e a ver surgir uma mensagem de erro que mostra que este processo falhou.

Esta falha começou a ser reportada ontem e até agora ainda não teve uma resposta do serviço de mensagens da Meta. Do que foi testado, este problema afeta tanto as versões estáveis do WhatsApp bem como as de testes, associadas ao programa de testes e às versões beta.

Falha está localizada na app do Android

Não existe ainda um padrão, mas muitos testes foram já realizados para identificar o problema. Do que foi reportado, esta falha na partilha de vídeos afeta todos os que tentam enviar vídeos que tenham sido descarregados para o Android. Os que estiverem no formato MOV, usado no iPhone, parecem não afetar este processo.

Curiosamente, a partilha de vídeos recebidos no WhatsApp não apresentam problemas para os utilizadores. Também no que toca aos modelos de smartphones Android não aprece existir um padrão definido, com vários modelos a apresentar o problema, dependendo da situação.

Solução é reverter para versão anterior

Ainda que o problema esteja presente, parece existir uma solução simples e temporária para este problema. Bastará fazer o downgrade para a versão anterior e impedir a sua atualização. A versão 2.24.8.85 parece estar imune e pode ser usada por quem tiver o problema.

Espera-se que nos próximos dias esta situação esteja resolvida e que o problema com a partilha de vídeos no WhatsApp esteja tratado. Deverá surgir em breve uma atualização para o Android que vai eliminar esta situação incómoda para todos os utilizadores deste serviço de mensagens da Meta.