Carro elétrico ganha vida própria e atropela cinco pessoas

Tudo aconteceu no Salão Automóvel de Nanjing, quando um dos carros elétricos que estava em exposição arrancou e atropelou 5 visitantes do evento. Conheça as explicações dadas pela marca, pois o carro não era autónomo e veja o vídeo do momento.

Carro elétrico Zeekr Extreme Kryton X está a ser "investigado"

Aparentemente, sem a intervenção humana, o Zeekr Extreme Kryton X saiu disparado do lugar onde estava exposto e atropelou cinco visitantes. Felizmente, apesar do aparato, as vítimas do acidente apenas sofreram ferimentos ligeiros, mas o cenário poderia ter sido outro, já que o carro avançou descontrolado.

Tal como referido, o Zeekr Extreme Kryton X não é um carro autónomo e a marca já fez saber que vai fazer um recall para avaliar todos os veículos que já foram entregues a clientes. Segundo o que foi revelado pela marca, o veículo elétrico também estava sem chave (mas aparentemente as chaves estavam por perto) e alguém se deve ter sentado no mesmo e deverá ter carregado em alguns botões, fazendo com que o veículo se movesse.

Além do atropelamento das pessoas, o Zeekr Extreme Kryton X também embateu com outros carros da marca que estavam expostos. A marca referiu ainda que os veículos elétricos não estavam estacionados no modo de “exposição”, mas sim estacionados no modo de conforto normal.