As atualizações do Windows 10 andam com má fama. Os problemas são recorrentes e de forma periódica estas correções trazem muitos mais problemas do que os que corrigem, impedindo a boa utilização do sistema da Microsoft.

A que chegou na passada semana, que prometia trazer ainda mais segurança, voltou a cair nesta categoria. Agora, mesmo depois de ter sido tirada do ar, continua surpreendentemente a trazer problemas, bem piores do que inicialmente se esperava.

Os problemas do Windows 10 continuam

O que se descobriu na passada semana, após a instalação desta atualização do Windows 10, era que o perfil dos utilizadores desaparecia. Na verdade, e após o Windows 10 ser reiniciado várias vezes, tudo parecia voltar ao normal, sem uma explicação.

Após alguma investigação, feita por utilizadores com o problema, concluiu-se que o problema estava sobretudo num perfil temporário que era criado. Era feita a mudança para este, não sendo depois feito o retorno para o perfil do utilizador.

Microsoft já tomou algumas medidas contra a situação

A Microsoft reagiu entretanto e removeu a atualização, mas afinal o problema mantém-se e é pior do que o imaginado. Muitos utilizadores relatam [1, 2, 3, 4, 5] que não conseguem reverter esta situação. O seu perfil não está disponível e aparentemente desapareceu mesmo.

Alguns utilizadores dizem ter resolvido a situação com a remoção da atualização e com a reposição do perfil, que conseguiram obter de um backup recente dos seus dados. Após este processo, que não é simples, o Windows 10 fica atualizador e coma conta certa.

Como evitar o problema do Perfil do utilizador

Outros utilizadores simplesmente evitam o problema fazendo um processo similar. Antecipado o problema, instalam a atualização e posteriormente aplicam a cópia de segurança, sem darem ao sistema da Microsoft a possibilidade de apresentar problemas.

A questão maior agora é saber como será que os utilizadores com problemas vão conseguir ultrapassá-lo. Os seus ficheiros estão um perfil que não está em uso ou simplesmente desapareceu. Cabe à Microsoft tratar desta questão e trazer de volta a atualização de segurança.