Foi no início desta semana que a Microsoft lançou mais uma atualização mensal, onde o Windows 10 estava incluído. Esta corrigia decerto muitos problemas, alguns graves, e era urgente a sua instalação.

Mesmo sendo essencial para este sistema, surgem agora relatos de problemas com esta atualização. Os ficheiros dos utilizadores estão a desaparecer, sem que seja dada qualquer justificação para esta nova situação.

Problemas com a última atualização

A mais recente atualização dos produtos da Microsoft é essencial. Lançada na Patch Tuesday deste mês, trata de falhas de segurança graves, especialmente focada nos browsers do Windows 10 e dos restantes sistemas. Há, naturalmente, outros problemas resolvidos.

O problema maior é que muitos utilizadores do Windows 10 estão a queixar-se de problemas graves com esta versão. Os sistemas afetados têm instalada as atualizações de novembro e maio de 2019 e os relatos falam do desaparecimento de ficheiros dos utilizadores, numa repetição de problemas passados.

Falhas grave interrompem o Windows 10

Do que já se sabe, este problema está no carregamento de um perfil temporário, que não é o do utilizador. A instalação deveria reverter para o perfil do utilizador e eliminar este temporário. A verdade é que este passo parece não acontecer. Os relatos [1, 2, 3] são muitos e mostram que o problema está a crescer.

Há igualmente relatos de outros problemas, que indicam que a atualização simplesmente não é instalada. Nestes casos as máquinas bloqueiam e estão constantemente a ter falhas na instalação. Como resultado, esta atualização acaba por não ser instalada. O padrão nestes casos são processadores da AMD.

A Microsoft vai em breve resolver a falha grave

Por fim, e num terceiro problema relacionado, é descrito que máquinas com o antivírus da Avira estão a ter também problemas com a instalação da atualização que a Microsoft lançou para o Windows 10 esta semana.

A Microsoft deverá posteriormente focar-se nestas questões e, como é normal, lançar uma nova atualização, que resolve estes problemas. Até lá, a solução é mesmo remover a atualização, mesmo com todas as implicações de segurança associada. Só assim o Windows 10 fica operacional.