O macOS sempre foi considerado um sistema mais seguro que o Windows e com as medidas necessárias para proteger os seus utilizadores. Esta aura de segurança tem sido provada ao longo dos anos, com esta proteção a ser efetiva e real.

Com a sua popularidade a crescer, este tornou-se sobretudo um sistema apetecível para os atacantes, que começaram a olhar para ele de forma diferente. Agora, e segundo um estudo, pela primeira vez na história, o macOS tem mais malware que o Windows.

macOS já perde para o Windows na segurança

Este novo estudo é da responsabilidade da Malwarebyte e revela um cenário que poucos julgavam possível. O macOS ultrapassou o Windows, mas numa área em que ninguém quer. Falamos de ataques de malware, que estiveram em 2019 numa proporção de 2 para 1. Esta é a primeira vez na história destes sistemas que isso acontece.

Os valores de crescimento destes ataques de malware são muito elevados, tendo em 2019 atingido os 400%, numa comparação anual. As razões apontadas são lógicas e até conhecidas. A empresa fala do número certamente crescente de utilizadores, o que o torna assim um alvo mais rentável.

Os ataques de malware cresceram 400%

Os dados revelados são da responsabilidade da deteção feita pelo software da Malwarebytes. Estes revelam que detetou uma média de 11 malware por equipamento com macOS, em comparação com os 5,8 por equipamento com Windows. Em 2018, a presença nas máquinas da Apple ficava no valor de 4,8.

Em termos de ameaças concretas, o estudo revela que não é apenas o malware a ser a principal ameaça. Também o adware, que leva à apresentação de publicidade está a crescer e a ter um impacto negativo. É menos destrutivo, mas muito mais incómodo para o utilizador. A maioria deste surge em ferramentas que alegadamente servem para limpar as máquinas.

Adware é outro perigo segundo a Malwarebytes

Um outro elemento que está igualmente a crescer e muito presente nestes dados é o NewTab. Esta técnica leva a alterar a pesquisa do browser e a redirecionar os utilizadores para sites que procuram obter rendimento com publicidade. Este é de longe a maior ameaça no macOS.

Ainda assim, o malware é ainda contudo uma ameaça ao Windows. Está em cerca das 24 milhões de deteções em PCs. Isso representa um aumento de quase 13% para nos consumidores e 463% nas empresas. Os PCs com Windows foram principalmente alvo do Emotet e Trickbot, dois tipos de botnets Trojan, além de novos ransomwares, incluindo Ryuk, Sodinokibi e Phobos.