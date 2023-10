A cada nova versão dos sistemas operativos da Apple há equipamentos que perdem o suporte. Isso aconteceu com o iOS 17 e com o macOS Sonoma, que deixaram vários iPhone e Mac de fora. Na verdade, existe uma solução para os computadores da Apple e é muito simples de usar. Conheça o OpenCore Legacy Patcher!

É normal e até esperado que a Apple remova o suporte para algum do seu hardware a cada nova versão dos seus sistemas operativos. Com o macOS Sonoma isso aconteceu, deixando muitos utilizadores sem acesso a esta atualização e a todas as suas novidades.

Mas com uma comunidade muito aplicada e interessada, uma solução surgiu e abre o macOS Sonoma a um conjunto elevado de Mac que estariam fora. O OpenCore Legacy Patcher traz a solução, que é simples de usar e de implementar nas máquinas para que traz suporte.

Naturalmente que a lista de equipamentos suportados não é infinita, mas ainda assim, dá acesso ao macOS Sonoma a alguns equipamentos que à partida estariam fora da lista das atualizações e deste novo sistema operativo da Apple.

MacBooks de 12 e 13 polegadas de 2008 a 2019

MacBook Air de 11 e 13 polegadas de 2009 a 2017

MacBook Pro de 13 a 17 polegadas de 2008 a 2017

Macmini de 2009 a 2017

iMac de 20 a 27 polegadas de 2007 a 2018

MacPro de 2008 a 2018

Xserve de 2008 a 2010

O projeto OpenCore Legacy Patcher, que é um bootloader que permite que versões mais recentes do macOS funcionem em modelos mais antigos sem suporte. Numa publicação no GitHub é revelado que esta nova versão trará suporte ao macOS Sonoma para 83 modelos de Mac não suportados. Embora o suporte esteja incluído, é alertado que o desenvolvimento continua a ser preparado e que nem todos os recursos podem ser suportados inicialmente.

A principal limitação aquando do lançamento do macOS Sonoma é a falta de suporte de hardware para o chip de segurança T1, que se aplica aos modelos MacBook Pro 2016 e 2017 com Touch Bar. O trabalho para adicionar este suporte decorre, mas nenhum cronograma foi definido para esse momento.

Quem tiver um Mac que não seja suportado pelo macOS Sonoma e quiser testar esta versão já o pode fazer. Todas as instruções e ficheiros estão disponíveis e prontos a ser usados. Relembrados que o estão a fazer por sua conta e risco e que o Pplware não se responsabiliza por qualquer problema surgido no processo.