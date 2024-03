Vodafone lança app para Apple TV… finalmente!

A Apple TV conta a partir de agora com uma nova aplicação, a da Vodafone. A app junta-se às aplicações dos seus concorrentes. Era uma das muitas solicitações que os utilizadores faziam à operadora.

Vodafone TV finalmente na Apple TV

A Apple Tv oferece um vasto leque de possibilidades de entretenimento, como jogos, filmes, séries e aplicações que podem trazer à TV do utilizador um grande número de ferramentas... entre elas, os canais de TV.

Nesse sentido, e depois de muitos pedidos dos seus utilizadores, a app Vodafone chega finalmente.

Segundo a operadora, esta aplicação disponibiliza uma experiência completa de televisão na Apple TV. Sem quaisquer custos adicionais, a app permite ver mais de 100 canais de TV em direto (incluindo canais premium desportivos em HD), consultar o catálogo do Videoclube, agendar e ver as gravações dos utilizadores, consultar o Guia TV e rever as gravações automáticas dos últimos 7 dias.

Para tirar total partido das funcionalidades disponibilizadas pela aplicação basta ser cliente do serviço Vodafone TV com Tv Box.

Funcionalidades disponíveis:

TV em Direto : veja centenas de canais de TV em direto, incluindo canais premium e HD

: veja centenas de canais de TV em direto, incluindo canais premium e HD Guia TV : aceda a 7 dias de programação para todos os canais e agende gravações com toda a facilidade a partir da grelha.

: aceda a 7 dias de programação para todos os canais e agende gravações com toda a facilidade a partir da grelha. Videoclube : descubra mais de 10.000 filmes e séries no Videoclube da Vodafone, e veja os conteúdos alugados na sua TV Box.

: descubra mais de 10.000 filmes e séries no Videoclube da Vodafone, e veja os conteúdos alugados na sua TV Box. Gravador: aceda às gravações automáticas e pessoais da sua TV Box para ver ou fazer a gestão dos seus programas preferidos.

Com esta app, a box de TV da Apple ganha ainda mais interesse e aumenta a oferta aos seus utilizadores.