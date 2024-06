Como colorir o texto na app Notas do iPhone?

O iPhone entrega tantas funcionalidades que nem sempre conhecemos o que temos à nossa disposição. Caso disso é a opção de colorir o texto na app Notas. Não sendo um recurso essencial, existe e pode ajudar a organizar, bem como destacar, conteúdo. Saiba como colorir o texto das suas anotações na app do iOS.

As Notas são um bloco digital muito útil, que permite reunir as mais variadas listas, informações, ideias, … basicamente, conteúdos que não queremos esquecer e queremos levar connosco para qualquer lado.

Apesar de não serem um documento formal, não precisando de estar visualmente apelativas e organizadas, podemos tratar de as manter "arrumadas".

Além dos negritos, dos itálicos e dos bullet points, colorir o texto pode ajudar nesta tarefa, destacando conteúdo, por exemplo.

Inspirados por uma dúvida de Ben Lovejoy do 9To5Mac, mostramos-lhe como pode dar alguma cor às suas anotações na app Notas do iPhone, organizando e destacando o conteúdo.

Deixe o texto na app Notas do iPhone mais colorido

A forma mais prática de colorir o texto das suas anotações é por via do computador. Pode criar a sua nota na app do Mac e, uma vez que a sua conta está conectada, poderá aceder-lhe via iPhone.

O processo para colorir o texto no Mac não é óbvio, mas é simples: Formatação > Corpo > Tipo de letra > Mostrar cores. Em Cores, basta selecionar aquela com que pretende pintar o seu texto.

Se conseguir criar uma nota através do Mac, pode, posteriormente, Copiar/Colar o conteúdo que está na cor que quer e utilizá-lo numa nova nota, alterando para o texto que quiser adicionar na nova.