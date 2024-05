A humanidade deve ser multiplanetária? Musk diz que é um dever moral torná-la

Altamente envolvido na indústria automóvel, energética e espacial, Elon Musk não esconde que ambiciona colonizar planetas, procurando ir além da Terra. Num vídeo com mais de 15 anos, o empresário explica por que motivos acredita numa humanidade multiplanetária e partilha-o, hoje, reforçando esse "dever moral".

Num vídeo de 2008, repescado agora no X, Elon Musk partilha que é "um grande crente na extensão da vida além da Terra". De facto, os planos que lhe conhecemos, em nome das suas empresas, indicam que o caminho far-se-á, também, noutros planetas - ainda que sejam, hoje, inabitáveis.

Fazer da humanidade uma entidade multiplanetária é uma das coisas mais importantes que podemos fazer.

Disse Elon Musk, há 16 anos, acrescentando que isso seria, "pelo menos", tão importante quanto a vida passar dos oceanos para a terra, um dos marcos da humanidade escrito numa história de milhares de milhões de anos.

Na sua perspetiva, estender a vida para múltiplos planetas "encaixaria na escala de importância da própria evolução da vida".

Para Elon Musk, há 16 anos, seria razoável direcionar uma parte do nosso economic product - menos do que em cuidados de saúde, mas mais do que em batons - para a extensão da vida para outro planeta, para "tornar a vida melhor".

Numa publicação feita ontem, Elon Musk reforça a motivação partilhada em 2008: "Se não conseguirmos espalhar a consciência para além da Terra, arriscamo-nos a um silêncio eterno no universo".

O empresário revela que aspira ver os seus tetranetos, nascidos em Marte, carregarem a "tocha da consciência humana, iluminando o planeta vermelho com a luz do conhecimento, do amor e da sabedoria".

Na opinião de Elon Musk,"ao tornarmo-nos uma espécie multiplanetária, asseguramos a perpetuação da nossa consciência coletiva, enriquecendo o cosmos com a beleza e a diversidade da existência humana".

Leia também: