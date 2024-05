Google melhora Android e oferece transferência de chamadas de vídeo e mais novidades

A Google guardou para o último dia de maio a chegada de um lote de novidades. A edição de mensagens é importante, mas não se ficou por aqui. Além desta novidade, há agora a possibilidade de transferir chamadas vídeo entre dispositivos Android e muitas mais novidades.

Android oferece transferência de chamadas vídeo

São muitas as novidades que a Google preparou para o Android. Este seu sistema está a renovar-se e a melhorar em algumas áreas. Estas permitem melhorar a experiência dos utilizadores, ao mesmo tempo que traz novas funcionalidades e funções, que assim elevam este sistema.

Uma das mais importantes, a par com a edição de mensagens, é a possibilidade de transferir chamadas de vídeo que estejam a ser realizadas. Os utilizadores podem em breve enviar as suas chamadas do Google Meet para outro dispositivo que tenha a sua conta associada, seja Android, ChromeOS ou até num browser.

Este processo será transparente e requer apenas que os dispositivos estejam na mesma rede e a contado utilizador configurada. Após transferir a chamada, o utilizador só precisa de aceder ao seu equipamento e continuar nesse dispositivo a chamada.

Google trouxe mais novidades para o seu sistema

Ao mesmo tempo, a Google também torna mais simples a partilha de Internet entre os dispositivos do utilizador. A partir de agora, será muito mais simples e deixará de ser necessário ao utilizador colocar a password ou realizar qualquer outra qualquer configuração.

Para poder ser usada esta novidade, o utilizador terá de ter o Android 11 ou posterior. Ao mesmo tempo, os dispositivos devem estar próximos para partilha Bluetooth. Curiosamente, a funcionalidade de ponto de acesso instantâneo não está disponível nos smartphones Samsung.

Mais uma vez fica claro que a Google quer tornar o Android mais simples e mais intuitivo de usar. Estas duas funcionalidades juntam-se a várias que estão a chegar em breve, não apenas aos smartphones, mas também aos tablets e os smartwatches com o Wear OS.