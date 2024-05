A OpenAI criou uma versão do ChatGPT dedicada às universidades e aos estudantes

A OpenAI tem mostrado nos últimos tempos como quer fazer evoluir o ChatGPT. Este tem recebido novidades e novos modelos de linguagem, para ser mais inteligente e mais capaz de dar as respostas esperadas. Agora, esta criadora de IA, revelou o ChatGPT Edu, dedicado às universidades.

As notícias da OpenAI desta vez são dedicadas às universidades e a todos os alunos e professores. A criadora do ChatGPT foca-se agora numa versão especial da sua IA para os universitários. É assim que surge o ChatGPT Edu, uma versão do ChatGPT desenvolvida especificamente para estudantes, académicos e professores.

Segundo a empresa, o ChatGPT Edu foi projetado para escolas que desejam implantar IA de forma mais ampla para os alunos e as suas comunidades nos campus. Este inclui acesso ao GPT-4o, o mais recente modelo de linguagem da OpenAI. É afirmado que é muito melhor do que as suas versões anteriores na interpretação de texto, codificação e matemática, análise de conjuntos de dados e capacidade de acesso à web.

O ChatGPT Edu também terá limites de mensagens significativamente mais altos do que a versão gratuita do ChatGPT. Permitirá que as universidades criem versões personalizadas do ChatGPT treinadas nos seus próprios dados e os compartilhem nos espaços de trabalho universitários. A OpenAI afirma que as conversas e dados do ChatGPT Edu não serão usados ​​para treinar os modelos da OpenAI.

Embora a introdução do ChatGPT no final de 2022 tenha inicialmente levantado preocupações sobre a integridade académica e a potencial utilização indevida em ambientes educativos, as universidades têm experimentado cada vez mais a utilização de IA generativa tanto para o ensino como para a investigação. A OpenAI disse que construiu o ChatGPT Edu após ver várias universidades a usar o ChatGPT Enterprise.

Do que a criadora do ChatGPT revelou, há um espaço grande para a utilização desta sua nova proposta nas universidades. Esta poderá ser usada para estudo avançados e como ferramenta para ajudar os alunos em contextos de ensino.

Com esta novidade, a OpenAI entra em mais um campo onde poderá recolher frutos diretamente. Estas propostas vão ser usadas em momentos muito concretos e importantes, e não simplesmente para criar conteúdos que depois são usados pelos alunos.