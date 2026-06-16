UE vai reforçar os direitos dos passageiros de avião, e há muitas mudanças!

O Parlamento Europeu e o Conselho fecharam um novo quadro legislativo que reforça a proteção dos passageiros em caso de atraso, cancelamento ou recusa de embarque. As mudanças são significativas.

Depois de mais de uma década de negociações, a União Europeia (UE) tem finalmente um acordo. O Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a um entendimento para atualizar as regras sobre direitos dos passageiros aéreos e responsabilidade das companhias aéreas, um quadro que não era revisto desde 2004.

O novo regulamento, anunciado ontem, ainda precisa de adoção formal por ambas as instituições antes de entrar em vigor.

O objetivo da atualização é tornar os direitos mais simples, mais claros e mais fáceis de exercer. Seja em casos de atraso, cancelamento ou recusa de embarque, os passageiros europeus vão passar a ter mais proteção e menos burocracia.

Reclamações mais fáceis e rápidas

Uma das grandes mudanças está no processo de reclamação. Quando um voo sofre um atraso que possa dar origem a compensação, a companhia aérea tem de notificar o passageiro eletronicamente até 96 horas após a chegada. Além disso, as transportadoras ficam obrigadas a:

Acusar a receção da reclamação de imediato;

a receção da reclamação de imediato; Responder no prazo de 30 dias, pagando a indemnização ou justificando a recusa de forma clara.

Compensações por atraso e cancelamento

Os valores de compensação mantêm-se próximos dos atuais, com direito a indemnização quando:

O voo chega com mais de 3 horas de atraso ;

; O voo é cancelado com menos de 14 dias de antecedência.

Os montantes em vigor são os seguintes:

250 euros para voos até 1500 km;

400 euros para voos intra-UE ou entre 1500 km e 3500 km;

600 euros para todos os outros voos.

Assistência durante perturbações

O acordo clarifica, também, o que os passageiros têm direito a receber enquanto esperam. Em caso de perturbação, as companhias têm de garantir:

Refrescos a cada duas horas de espera;

a cada duas horas de espera; Uma refeição após três horas, e mais uma a cada cinco horas (máximo de três por dia);

após três horas, e mais uma a cada cinco horas (máximo de três por dia); Acesso à Internet e duas chamadas telefónicas.

Se for necessário pernoitar, o hotel e o transporte entre o aeroporto e o alojamento são obrigatoriamente gratuitos. Caso a companhia não cumpra, o passageiro pode tratar do alojamento por conta própria e pedir reembolso.

Novos direitos a conhecer

O acordo introduz outras novidades relevantes que vale a pena ter presentes:

Proibição do no-show : as companhias deixam de poder recusar embarque a um passageiro por este não ter usado um voo anterior da mesma reserva;

: as companhias deixam de poder recusar embarque a um passageiro por este não ter usado um voo anterior da mesma reserva; Bagagem de mão incluída no preço : as tarifas têm de mostrar, por predefinição, o preço com uma bagagem de mão, para facilitar a comparação entre companhias;

: as tarifas têm de mostrar, por predefinição, o preço com uma bagagem de mão, para facilitar a comparação entre companhias; Reencaminhamento garantido: em caso de cancelamento ou recusa de embarque, o passageiro tem direito a uma alternativa de viagem em até três horas. Se a companhia falhar, o passageiro pode organizar o próprio reencaminhamento e ser reembolsado até 400% do valor do bilhete original.

Proteção reforçada para quem mais precisa

Pessoas com mobilidade reduzida (PMR), grávidas, menores não acompanhados e famílias passam a ter direitos mais amplos:

Podem sentar-se juntos sem custos adicionais;

O no-show é completamente proibido para PMR, grávidas e menores não acompanhados;

As PMR podem viajar com os seus equipamentos de mobilidade e cão-guia sem pagar seguros extra;

Em caso de perda ou dano do equipamento de mobilidade, a substituição é gratuita;

Passam a ter prioridade em caso de assistência e reencaminhamento.

Circunstâncias extraordinárias: mais clareza para todos

O acordo clarifica o conceito de circunstâncias extraordinárias, ou seja, eventos fora do controlo da companhia aérea e alheios à sua operação normal.

Quando aplicável, a companhia pode não ser obrigada a pagar compensação financeira, mas tem de:

Fornecer ao passageiro uma explicação clara, fundamentada e de fácil compreensão;

ao passageiro uma explicação clara, fundamentada e de fácil compreensão; Provar que tomou todas as medidas razoáveis para evitar a perturbação.

Importa ressalvar que as circunstâncias extraordinárias só podem ser invocadas quando afetam o voo em causa ou, no máximo, um dos três voos anteriores na sequência de rotação da aeronave.

A quem se aplicam as novas regras?

As novas regras abrangem os passageiros que:

Voam dentro da UE , em companhias europeias ou não europeias;

, em companhias europeias ou não europeias; Chegam à UE de um país terceiro em companhias europeias;

de um país terceiro em companhias europeias; Partem da UE para um país terceiro em companhias europeias ou não europeias.

Segundo a informação oficial, para informar melhor os passageiros sobre quais as companhias cobertas pelas regras europeias, será criada uma etiqueta voluntária de direitos dos passageiros aéreos da UE, a exibir durante o processo de reserva.

Próximos passos

O acordo ainda tem de ser formalmente adotado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho após revisão jurídico-linguística. Só depois entrará em vigor.

Para já, é uma vitória clara para os consumidores europeus, bem como um passo importante para quem viaja com frequência dentro e fora da UE.

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