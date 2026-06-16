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UE vai reforçar os direitos dos passageiros de avião, e há muitas mudanças!

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Max says:
    16 de Junho de 2026 às 13:58

    A coisa que mais atrasou um entendimento entre o Parlamento Europeu e o Conselho foi a bagagem transportada gratuitamente na cabine.
    – o Parlamento Europeu aprovou uma mala/mochila para por debaixo do banco da frente (de 24 Litros = 40 x 30 x 20 cm) e mais uma pequena mala para por na bagageira por cima do acento (de 15 Litros = A x L x P = 100cm, e 7 kg). Convém não confundir esta pequena mala com uma mala de cabine, habitualmente de 55 x 40 x 20 cm, entre os 34 L e os 44 L, considerando as rodas). Ou seja, a pequena mala, gratuita, é menos de metade de uma mala de cabine.
    – o Conselho defendia uma (única) mala/mochila para por debaixo do banco e opunha-se, tal como pretendiam as low-cost, ao transporte gratuito da cabine da pequena mala a transportar na bagageira aprovada pelo Parlamento – e mais ainda, ao transporte gratuito da chamada mala de cabine.
    Então como ficou a coisa?
    Tudo indica que foi tomada uma decisão salomónica – o preço anunciado dos bilhetes, em todas as companhias aéreas (low-cost ou não) inclui as duas peças de bagagem indicadas pelo Parlamento Europeu, podendo a companhia conceder um desconto a quem abdicar de transportar a pequena mala na bagageira – que, repito, é menos de metade de uma mala de cabine.

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