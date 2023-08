A proximidade da Microsoft com a OpenAI tem permitido à gigante das pesquisas trazer a IA para o Windows 11 e outros dos seus produtos. O mais recente rumor vem abrir a porta a uma integração ainda maior com o sistema operativo, revelando haver apps prestes a ter novidades, entre elas o Paint e outras propostas.

Com o CoPilot, a Microsoft mostrou que tem uma aposta clara em trazer a IA e o ChatGPT para o Windows 11. Esta novidade está ainda em testes pela gigante do software nas builds de desenvolvimento deste sistema operativo que ganha cada vez mais utilizadores.

Por agora, e do que pode ser já visto, esta integração passa por trazer o ChatGPT para o Windows 11. Para além da utilização que já conhecemos, vamos mais tarde poder dar comandos diretos para o sistema operativo, controlando-o por voz ou por textos escritos.

A grande novidade que chegará em breve, se for confirmada pela Microsoft, levará a IA ainda mais longe dentro do Windows 11. Falamos de a aplicar diretamente nas apps do sistema, explorando ao máximo o que a OpenAI pode fornecer aos utilizadores deste sistema.

Do que é revelado, o primeiro a ter acesso a esta IA será o Paint, que tem sido alvo de muitas melhorias recentemente. Os utilizadores vão poder criar novas imagens ou melhorar as que tem descrevendo apenas o que pretendem criar ou melhorar com esta app.

Outras apps avançadas são a Fotografias, que permitirá identificar pessoas ou objetos numa fotografia e depois recortá-los e colá-los em outras áreas. Também a Câmara e o Sniping Tool vão ter IA, provavelmente para leitura de texto (OCR) automática.

Por agora estamos ainda no campo da especulação e dos rumores. É provável que a Microsoft avance com muitas destas novidades, dado o que tem trazido para o Windows 11 nos últimos tempos.