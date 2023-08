Apesar de uma concorrência muito forte do Instagram, o TikTok é ainda a rede social do momento para os mais jovens, e não só. Com tantos utilizadores, é natural que queira aproveitar estes espaços. Assim, abre a porta a mais publicidade, numa área que ainda estava imaculada. Falamos da pesquisa do TikTok.

Ainda mais publicidade no TikTok

Baseada em vídeos, o TikTok tem tomado de assalto todos os países e todas as idades, com um foco claro nos mais novos. Esta geração consome literalmente tudo o que é publicado, independente do tema ou do conteúdo que é apresentado.

Com alguns problemas graves a decorrer nos EUA e em outros países, em especial com entidades governamentais, quer agora aumentar a sua rentabilidade. Para isso irá apresentar mais publicidade, com a colocação de anúncios na pesquisa.

O TikTok descreve no anúncio desta novidade que os anúncios serão relevantes para a consulta de pesquisa e serão claramente rotulados como publicação patrocinada. Os anúncios também devem ser selecionados dos interesses dos utilizadores.

Anúncios também vão chegar à pesquisa

Estes interesses vão ser representados por consultas de pesquisa anteriores e por todas as suas diversas ações na rede social. Ou seja, o algoritmo fará o que já faz, mas num novo local, onde até agora nada acontecia.

Para passar despercebido aos utilizadores, o clicar numa publicação não interromperá a pesquisa. O anúncio vai refletir a experiência in-feed e permitirá que os utilizadores continuem a navegar nos resultados da pesquisa, independentemente de clicar num anúncio ou não.

A publicidade não é algo novo no TikTok, com os anúncios a estarem já presentes no feed dos utilizadores. A diferença agora é mesmo a presença na pesquisa, algo que a rede social diz que irá "impulsionar ainda mais a descoberta das marcas".