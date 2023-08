Quase metade dos pais não sabem como se criavam os filhos sem smartphone, diz estudo

Se antigamente diziamos que atrás de uma bola está sempre uma criança, agora quase que podemos trocar as palavras e dizer que nas mãos de uma criança está, na maior parte das vezes, um telemóvel. E um recente estudo revelou que quase metade dos pais "não têm ideia" de como as pessoas criavam os filhos antes da era dos smartphones.

43% não sabem como se criavam os filhos antes dos smartphones

Um recente estudo revelou que quase metade dos pais inquiridos, mais concretamente 43%, "não fazem ideia" de como é que os filhos eram criados antes de todos terem um smartphone, sendo que 61% dos inquiridos dizem que o telemóvel é a ferramenta mais útil na criação dos filhos.

A pesquisa foi realizada no Reino Unido, através da plataforma OnePoll.com, e contou com a colaboração da empresa telefónica Three UK. Para o efeito, foram entrevistados 1.000 pais com crianças de até 6 anos de idade.

Os resultados mostram ainda que as mães e os pais usam com regularidade o smartphone para fazerem compras para os seus filhos e até 77 vezes por semana para procurarem conselhos. E 34% admitiram que tiveram mesmo que aumentar a quantidade de dados disponíveis no smartphone e a maioria ainda excede o limite de dados em 5 GB mensais.

Aislinn O'Connor, da Three UK, disse que "sabemos o importante papel que os telefones desempenham na vida das pessoas. Como mostra a pesquisa, esse papel torna-se ainda mais importante depois que se tem um filho – o seu telefone torna-se um complemento essencial para a sua família. Desempenha o papel de animador, médico, conector e muito mais no dia a dia".

O estudo também observou que 36% dos pais descobriram que o download e streaming de conteúdos para os seus filhos eram um dos maiores motivos para o gasto de dados, com uma média de 12 horas de streaming por semana.

Por sua vez, ao serem questionados sobre as atividades que os pais mais fazem nos equipamentos, 67% disseram que o usam para tirar fotos; 62% enviam mensagens no WhatsApp; e 60% usam para ver a meteorologia.