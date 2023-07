MB WAY: Foram detidas 16 pessoas! Prejuízos superiores a 60 mil euros

Os esquemas de burla com recurso ao MB WAY não são propriamente uma novidade em Portugal. Aliás, no nosso país, a taxa de burlas com a utilização do MB WAY é altíssima. Recentemente foram detidas 16 pessoas.

MB WAY: Foram cumpridos 29 mandados de busca domiciliária

Oito homens e oito mulheres foram detidos na passada terça-feira numa operação que desmantelou uma rede criminosa de burlas através da aplicação MB WAY.

Nas diligências foram apreendidas três armas de fogo, três armas de ar comprimido, cerca de quatro mil euros em notas e diversas peças em ouro avaliadas em cerca de cem mil euros. Numa nota, a PSP adiantou que os detidos, com idades entre os 22 e os 41 anos, se apropriavam, “de forma fraudulenta”, de diversas quantias através de compras/pagamentos, levantamentos de dinheiro ou acesso ilegítimo a dados bancários através da aplicação.

Segundo fonte, a operação decorreu em diversos locais de Loures, Lisboa, Amadora, Évora e Portalegre, tendo sido cumpridos 29 mandados de busca domiciliária, seis mandados de busca não domiciliária e 15 mandados de detenção.

Atualmente existem várias burlas que usam o MB WAY, mas não pelo facto de o serviço ser inseguro. A facilidade de uso por parte dos utilizadores, tem levado a que os burlões se aproveitem.