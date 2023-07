Esqueça a carteira! Tenha os seus cartões no telemóvel…

O mundo é hoje bastante digital. Se há uns anos tínhamos de andar com "papel" para todo o lado, hoje em dia já não é assim. Com o nosso smartphone é possível fazer quase tudo, desde pagamentos, aceder a conteúdos e até ter os nossos cartões, como é o caso da carta de condução, do Cartão de Cidadão, etc.

É verdade, a app id.gov.pt já foi aqui referenciada em vários artigos. Hoje fazemos um resumo de todas as funciona lides e novidades dos últimos tempos. Esta app foi desenvolvida pela AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. e é a aplicação oficial de acesso a documentos digitais emitidos pelo Estado Português. Está disponível para vários sistemas operativos - ver aqui.

Quais os documentos disponíveis na app id.gov.pt

Cartão de Cidadão

Carta de Condução

Certificado de Matrícula

Cartão ADSE

Cartão de Assistência na Doença aos Militares

Cartão Dador de Sangue

ID Digital da Defesa

Cartão de Antigo Combatente

Cartão Assistência na Doença aos Militares

Cartão Único Portuário

Cartão Funcionário

Cartão de Profissional da Cultura

Cartão Jovem